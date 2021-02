K proměně Americké by mělo dojít do konce prázdnin. Ulice bude uzavřena v úseku od Škroupovy po Resslovu ulici a v opačném směru v úseku od Goethovy ulice po ulici V Šipce. Tato část má být vyhrazena už jen trolejbusům, autobusům, cyklistům, taxíkům, záchranným složkám a místní obsluze. „Mám z tohoto rozhodnutí velkou radost. Americké třídě se velmi uleví,“ uvedl náměstek pro dopravu Michal Vozobule (TOP 09), podle kterého ztrácí právě na Americké cestující ze všech míst v Plzni nejvíce času.

„Americkou projede denně 14 400 aut, MHD jím ve svých 1200 vozidlech přepraví 24 tisíc cestujících. Veřejná doprava jede úsekem v délce 500 metrů zhruba 12 minut, rychlost je 2,5 kilometru za hodinu,“ řekl Vozobule s tím, že MHD nabírá na Americké i šestnáctiminutová zpoždění. Pro uzavření Americké pro auta hlasovalo dnes 30 zastupitelů, 1 byl proti a 4 se hlasování zdrželi. „Na Americké se dnes velmi těžko zastavuje. Pro tamní obchodníky bude omezení dopravy určitě velké plus,“ uvedl zastupitel Stanislav Šec (KDU-ČSL).

Řidičům zůstane Americká třída přístupná ve směru od Klatovské do Škroupovy a do Jungmannovy ulice. Ve směru od Wilsonova mostu bude možné odbočit do Prokopovy ulice. V následujících dnech by se mělo začít s projektováním její proměny na hlavní městskou obchodní třídu. „Změna organizace automobilové dopravy umožní rozšířit chodníky, vysadit nové stromy a doplnit okrasnou zeleň. Zpříjemní se pohyb pěších a cyklistů, usnadní průjezd MHD a zlepší se i vzhled této významné městské obchodní třídy,“ uvedl primátor Plzně Martin Baxa.