Zapíše-li se dobrovolník do registru, může být v budoucnu vybrán jako jediný možný dárce pro konkrétního těžce nemocného člověka. Pacientův osud pak může záviset na rychlé dostupnosti dárce a na jeho ochotě krvetvorné buňky opravdu darovat.

„Říká se, že jen jeden člověk ze sta je pro pacienta vhodným dárcem,“ říká dobrovolník Louda z obce Úherce u Nýřan, který se minulý rok rozhodl darovat kostní dřeň.

„Spolužačka ze střední školy vede na vysokých školách nábor lidí na darování kostní dřeně. Dala mi vědět, kdy a kde se můžu k dárcovství přihlásit. Samotné přihlášení probíhá vyplněním přihlášky do registru. Byl jsem moc rád, když jsem se dozvěděl, že jsem vhodným dárcem,“ vysvětluje Louda, který pracuje jako stavební projektant.

Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD) letos ocenil 50 dárců z celé republiky, díky kterým dostali v minulém roce vážně nemocní pacienti šanci na život. Z Plzeňského kraje byl mezi oceněnými právě Václav Louda.

Dobrovolníci darují nepatrnou část svých krvetvorných buněk k záchranné transplantaci kostní dřeně u nemocného pacienta. Darování je vždy anonymní.

„Dozvěděl jsem se, že když je v registru například tisíc dobrovolníků, kteří chtějí dřeň darovat, tak pouze deset z nich má shodu s člověkem, který potřebuje pomoc. Já jsem byl v registru tři roky. Pak se mi ozvali z nemocnice, že našli člověka, který by potřeboval moji kostní dřeň. Šel jsem na podrobný pohovor s lékařem. Prodiskutoval jsem s ním vše, co mi nebylo jasné,“ uvádí dále Louda.

Kvůli koronavirové pandemii musel letos ČNRDD poprvé všechny dárce ocenit na dálku bez galavečera v Obecním domě v Praze.

„Za darování dřeně jsem zatím dostal úlevu na daních a vstupenky do zoo. Nejlepší odměnou pro mě ale je dobrý pocit, že jsem někomu pomohl,“ dodává Louda.

Do registru dárců kostní dřeně mohou vstoupit lidé ve věku od 18 do 35 let, kteří jsou v dobrém zdravotním stavu, v minulosti neprodělali žádné závažné onemocnění a neužívají dlouhodobě žádné léky. Dobrovolník není závazně povinen svou kostní dřeň nebo krvetvorné buňky darovat a z registru může kdykoliv vystoupit bez udání důvodu.