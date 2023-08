„Ke kolům jsem se dostal díky svému zájmu o městskou mobilitu. Postupně jsem se je sám naučil opravovat a montovat," vysvětluje cyklistický nadšenec Jan Lüftner. Právě jeho zkušenosti a dovednosti se staly základem pro současné fungování Cyklodílny.

Během let už sestavil a opravil mnoho bicyklů. Teď jsou ale jeho vášní takzvaná cargo kola, na kterých můžete převážet objemný náklad. Jedno takové si mohou zájemci půjčit i na náměstí Republiky, pokud tedy zrovna na něm někdo nejezdí.

Pro rady i pomoc si k němu opět jezdili cyklisté všech věkových kategorií. Na otázku, jaká oprava mu dala nejvíce zabrat odpovídá s úsměvem: „To se asi nedá říct. Prostě občas to jde hladce, občas se nedaří. Lidé nejčastěji přijedou s koly, která jsou celkově zanedbaná. Vytahaný řetěz, kazeta a špatné brzdové špalíky jsou takové nejčastější opravy,“ říká Lüftner.

„Cílem této akce je podnítit lidi k využívání dopravních prostředků jako kola a koloběžky. Plzeň má však v porovnání s jinými evropskými i českými většími městy v této oblasti stále co zlepšovat. Nedostatek cyklostezek a mnohdy jejich špatný stav jsou jasnými překážkami pro rozvoj cyklistiky ve městě,“ vysvětluje.

I proto zástupci spolku Plzeň na kole apelují na politiky, aby se více angažovali v propagaci a podpoře cyklistiky ve městě. „Při rekonstrukcích silnic a chodníků by měla být věnována větší pozornost cyklistům. Město by mělo více investovat do vytváření a udržování cyklostezek,“ podotýká Lüftner.

Podle něj by mělo město tuto problematiku řešit komplexně. „Musí vzniknout jasný plán, kde politici nebudou řešit jen výstavbu jednotlivých cyklostezek, ale kde jasně stanoví postup jejich výstavby a pravidla pro jejich realizaci pro celé město,“ nabádá Lüftner zastupitele města. Zatímco v okolí města jsou patrné pozitivní změny, v centru a obecně v celém městě zůstává mnoho překážek. Jan doufá, že akce jako jsou Cyklodílna a další snahy spolku Plzeň na kole přispějí k rozvoji cyklistiky ve městě a přilákají pozornost politiků k této problematice. Věří, že město by mělo směřovat k lepší a udržitelnější městské mobilitě, která bude sloužit obyvatelům a sníží negativní dopad automobilové dopravy na životní prostředí.

Zároveň upozorňuje na nízkou úroveň bikesharingu v Plzni a doufá v lepší spolupráci s městem ohledně této služby.

Spolek Plzeň na kole také úzce spolupracuje s dalšími organizacemi, které se snaží o popularizaci cyklistiky v Plzni. Mezi ně patří i společnost Kolemplzně, ktará se zabývá právě bikesharingem a kde Jan rovněž vypomáhá. Tato společnost si pořizuje kola od českého výrobce, která následně nabízí svým předplatitelům. Ti mohou za symbolický poplatek využívat kola, která jsou po Plzni rozmístěna. Maximálně doba jedné výpůjčky je tři hodiny. Přestože pravidelní uživatelé se o kola dobře starají, náhodní uživatelé ne vždy zacházejí s půjčenými koly zodpovědně, což představuje pro spolek velký problém. „Snažíme se apelovat v této problematice na městskou policií, ale nedostatek důkazů často znemožňuje potrestání jedinců, kteří kola ničí nebo je odcizují," komentuje Jan.

Další Cyklodílna se v Plzni uskuteční 29. srpna od 17 do 18.30 hodin.