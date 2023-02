Zakladatelem byl před deseti lety Jan Bielik, kterému nikdo neřekne jinak než Johny Alaskan. "Já sportuji, a chtěl jsem ukázat i druhým, že pohyb je fajn. Byl to takový můj cíl, dostal lidi z bytu a zlepšit si náladu během, tak jsem si říkal, že by bylo prima neběhat sám. Začínali jsme u Boleveckých rybníků. Na úplně první veřejný výběh, tady spíše trénink, přišel jen jeden člověk. Trochu mě to zklamalo, ale vlastně i nabudilo. Kdyby totiž nepřišel ani ten jeden, tak bych to možná vzdal. Ale takhle, jsem si řekl, i pro jednoho to má smysl a třeba přijdou další. A ono se pak nějak zlomilo a dnes jsou nás tisíce po celé republice," má úsměv od ucha k uchu Jan Bielik.

Cílem organizace bylo a stále je - neseď jen doma, pojď se proběhnout. Je jedno, jakým tempem, je jedno kolik metrů či kilometrů, jen neseď doma. Postupem času vznikl tréninkový plán, mnoho běžeckých akcí a najednou bylo i více běžců. Nejdříve desítky, pak stovky… dnes už to snad ani nejde spočítat.

Ozvala se také mladá maminka Zdeňka Kamišová z Třemošné. Mateřská dovolená jí prý přidala pár kil a také potřebovala nějaké odreagování. "Tak nějak jsem cítila, že potřebuji se sebou něco udělat, že to chce pohyb a přijít mezi lidi. Když jsem Honzu prvně viděla, tak jsem si říkala, no, to teda nevím, takový mlaďas, ten mě tu bude něco poučovat? No a vidíte, Honza mě tak nakopl, že už běhám pravidelně, a ještě se podílím na přípravách různých akcí a vlastně jsem moc šťastná, že mohu být také kolečkem v tomto jedinečném soukolí. A navíc, já jsem moc ráda, že běhy pomáhají, pomohli jsme už mnoha dětem, lidem, ať už k náročné léčbě či různým zdravotním pomůckám či do nějakých nelehkých začátků. A o tom to je, pojďte do toho s námi," zve každého Zdeňka Kamišová.

V rámci oslav je k vidění také výstava v mázhausu plzeňské radnice na náměstí Republiky. Tam uvidíte fotografie, medaile, sportovní oděvy i různé dokumenty a certifikáty. Možná vás ani nepřekvapí, že mezi plzeňskými běžci uvidíte i prezidenta Petra Pavla, který si s organizací také před dvěma lety zaběhal. Slavnostní vernisáž výstavy podpořili vzácní hosté a aplaus získali nejen pořadatelé, ale také žesťová kapela složená z žáků ZUŠ Třemošná Zatrub! Band. Výstava skončí 17. února.

Pokud chcete dělat něco pro sebe i druhé, přidejte se! Je to jednoduchá, najděte si www.rozbehamecesko.cz. Tam najdete potřebné informace. Můžete se účastnit všech aktuálních akcí, a to ani nemusíte být členem organizace. A pokud se jím stanete, nejenže získáte výhody, ale i velkou motivaci.