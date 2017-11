Rok 1967, Jackie nadchl Jiří Trnka

Plzeň – Seriál Plzeňský dějepis se vrací o padesát let zpět.

Světová výstava Expo 67 se před padesáti lety konala v Montréalu a je dosud nejnavštěvovanější takovou výstavou v historii. Jejích 50 milionů návštěvníků žádná netrumfla. Expo lákalo i známé tváře, mezi nimi vdovu po prezidentovi Spojených států. Jackie Kennedy se v rozhovoru pro deník Pravda rozplývala nad Československým pavilonem a došlo také na známého plzeňského rodáka.

Jak se vám líbila čs. expozice a co vás na ní zaujalo nejvíce?

Velice se mi líbila jako celek. Myšlenka, výtvarné pojetí, řešení prostoru, úprava exponátů, mistrné spojení staré kultury se současností vyjádřenou moderními a originálními vyjadřovacími prostředky. Nejvíce mne zaujaly diapolyekran s polyvizí. Pan svoboda musí být génius, když to dokázal všechno tak šikovně vymyslet. Dále mne velice zaujala část expozice nazvaná Svět dětí s pohádkovými scénami a loutkami pana Trnky a dřevěný ručně vyřezávaný betlém hned naproti. Škoda, že jsem neměla s sebou své děti, jistě by to byl pro ně pěkný zážitek.