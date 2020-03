Po vyhlášení vlády, že se od středy uzavřou všechny školy v souvislosti s šířením koronaviru, řeší rodiče, kam s dětmi,a školy vymýšlejí, jak budou vyučovat.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Ilona Pergrová

Denisa Maňhalová z Plzně-Křimic má syna v první třídě a v péči o něj se bude střídat s dalšími členy rodiny. „Informace mě zaskočila v práci. Nejdřív jsem nevěděla, jak situaci vyřešíme. Budeme se muset při hlídání vystřídat s mužem, snad pomůže i babička. Vzhledem k tomu, že pracuji jako osoba samostatně výdělečně činná, to není jednoduchá situace,“ sdělila s tím, že synovi vysvětlovala, proč do školy nemůže. „Řekla jsem mu, že je to nemoc, která je nebezpečná, a doktoři proti ní ještě nemají léky. Proto bude doma, aby se se spolužáky nenakazili navzájem.“