Ve vyprodané hale plzeňského DEPO2015 se odehrály oslavy už 15. narozenin Rock rádia, které ve svých začátcích vysílalo ze západu Čech a postupně se z něj stala celorepubliková stanice.

Oslavy patnácti let Rock rádia v plzeňském DEPO2015. | Foto: se svolením Rock rádia

Vedle jeho posluchačů přišly v závěru minulého týdne rádiu vše nejlepší popřát i oblíbené kapely Dymytry, Traktor a Trautenberk, které šestihodinový program zpestřily svými koncerty a zahrály třinácti stovkám fanoušků. Pro fanoušky Dymytry šlo navíc o poslední plzeňský koncert se zpěvákem Protheem, který po dvaceti společných letech zanedlouho kapelu opustí.

Součástí večera byl také křest unikátního kalendáře Slušná rockerka pro rok 2024, který každoročně Rock rádio připravuje pro své fanoušky. „Narozeniny Rock rádia nejsou jen akcí našeho rádia, ale jsou oslavou všech rockerů, rockerek a rockerčat, jak my říkáme. Tedy všech, kteří prostě milují rock a nebojí se to ukázat. Myslím, že letos se akce fakt povedla, a i když nás na místě bylo více než tisíc, tak pořád měla skvělou rodinnou atmosféru, a za to patří velký dík hlavně našim rockovým fanouškům,“ řekl k akci v plzeňském Depu Ondřej Cikán, programový ředitel Rock rádia.

„A protože Rock je slušná muzika, jak zní náš slogan, tak jsme společně s našimi fanoušky zapili ve vší slušnosti těch našich 15 let a už se moc těšíme, až si narozeniny za rok zopakujeme,“ dodal.