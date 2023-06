Bezpilotní letouny, závody ultrarychlých malých dronů, roboti všech velikostí, ale i virtuální realita nebo rozhýbání vláčku pouhým myšlením. Takový byl jeden z největších festivalů pro inovátory a technologické nadšence Inovujeme Plzeň, který o tomto víkendu poprvé hostil areál TechToweru v Plzni na Světovaru.

Jeden z největších festivalů pro inovátory a technologické nadšence Inovujeme Plzeň se konal v areálu plzeňského TechToweru | Video: Deník/Pavel Bouda

„Festival je letos mimořádný i svým rozsahem, poprvé v jeho pětileté historii je zde na padesát vystavovatelů. Prezentují se tu velké firmy, startupy i technické univerzity se svými projekty umělé inteligence nebo virtuální reality,“ říká Radana Polešáková, projektová manažerka Správy informačních technologií města Plzně.

Velkou pozornost vzbuzovali dva velcí robotičtí psy, pobíhající mezi návštěvníky. „Dosah mají ve volném prostoru až 40 metrů a mohou se použít v místech, kam je nebezpečné poslat člověka. Provoz zajišťuje baterie s výdrží až jeden a půl hodiny a unesou 125 kilogramů. Mohou být vybaveni i robotickou rukou nebo kamerou. A neštěkají,“ dodává se smíchem jejich operátor Michal Skyva.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Velký zájem vzbuzuje i model vláčku, který se zdánlivě sám, bez viditelného ovládání, nerovnoměrně pohybuje kolejištěm. „Popravdě v tom není žádná éterika. Jen si musí člověk nasadit na hlavu tohle zařízení, kde jsou dvě elektrody. Ty snímají povrchové napětí lidské kůže a díky tomu my vyhodnocujeme, jestli se člověk soustředí nebo nesoustředí. V případě impulsu se dává model do pohybu. Záleží ovšem na dobrém kontaktu s pokožkou, takže i slabá vrstva líčidla či pudru může ovládání zhoršit. Zvláště u žen to pak mívá z tohoto důvodu menší spolehlivost,“ prozrazuje Petr Brůha z Katedry informatiky a výpočetní techniky ZČU.

Ty, kdo neradi stojí v obchodech frontu, potěšila ukázka nakupování bez skenování, kdy zákazník nemusí k pokladně a vyndávat zboží na pás. „Prostě se jen registruje a identifikuje se pomocí QR kódu. Pak už jen odebírá zboží z regálu a dává do tašky. Pokud má zaregistrovanou platební kartu, v odchodové bráně jej systém identifikuje, proběhne platba, brána se otevře a odchází. Princip je v použití chytrých regálů, které registrují odebírání zboží podle umístění a hmotnosti a senzorů na stropě kvůli pohybu zákazníka po obchodě,“ vysvětluje Radka Sýkorová z firmy Eurosoftware.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Mezi návštěvníky festivalu převládali především studenti a mladí lidé. „My jsme sem přijeli přímo cíleně s naší školní třídou, studujeme totiž grafický design. Nové technologie souvisejí s naším oborem, pro mě osobně je to tady hodně přínosné a zajímavé. Škoda že jsme tu jen na jeden den,“ říká patnáctiletá Anežka z Horažďovic.