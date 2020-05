Veškeré přípravy trvaly zhruba rok, finišovalo se v posledním půlroce. „Osm míst v Riegrově ulici jsme vybrali ve spolupráci s městem, obvodem a památkáři,“ uvedl předseda představenstva teplárny Roman Jurečko.

Celý projekt podle něj nebyl nic jednoduchého, ať už kvůli výběru místa či květináčům, ve kterých jsou stromy usazené. Ty navrhl architekt Jaroslav Holler. „Květináče musely být navržené tak, aby se hodily do veřejného prostoru, musely splňovat i další požadavky. Samozřejmě musejí něco vydržet, ale také nesmí třeba promrznout,“ popsal Jurečko.

Při výběru stromů nakonec padla volba na javor mléč. Dovezeny byly z Německa. Jsou staré 25 – 30 let, pěstované v obalu, takže s jejich umístěním v květináči nebude problém.

Každodenní péči o stromy by měly obstarat firmy, které v ulici sídlí. „Tři už jsou jasně přislíbené, další dvě mám rozjednané. Plány bohužel nabourala omezení kvůli koronaviru, kdy byla osobní jednání nemožná,“ pokračoval autor projektu.

Sám věří, že jen u osmi stromů v Riegrově ulici nezůstane. „Pokud se to bude veřejnosti líbit a já věřím, že ano, mohly by se zapojit i další firmy. A v Plzni by se pak mohla zazelenat i další místa,“ uzavřel Jurečko s tím, že náklady na jeden strom byly dohromady pod hranicí sta tisíc korun.

Kromě Riegorvy ulice se zeleň dostala i na náměstí Republiky. Čtyři platany ale nepatří do projektu Plzeňské teplárenské, pořídil je Nadační fond Plzeň sobě.