Mnozí cestující čekali v pondělí na autobusových zastávkách v kraji na svůj spoj marně. Dopravce, Arriva Střední Čechy, neměl kvůli zdravotním problémům i dalším důvodům dostatek řidičů a nejely tak desítky spojů na Plzeňsku, Tachovsku, Klatovsku a Domažlicku. Společnost POVED, která organizuje a řídí Integrovanou dopravu Plzeňského kraje, s Arrivou problémy ihned řešila, a slibuje, že situace by se měla lepšit. Pro Arrivu je každý neodjetý spoj finanční zátěží, postih činí tisíc korun za každý neodjetý kilometr.

„Už na konci srpna jsme měli jednání s dopravcem, který nám garantoval, že nebude problém, že spoje budou odjíždět, maximálně 1. a 2. září že bude chybět pár řidičů a budou drobné výpadky. Situace se ale horší den ode dne,“ řekl v pondělí Deníku dopravní a marketingový specialista POVED Martin Fencl s tím, že POVED denně řeší situaci s dispečery Arrivy a snaží se, aby počty neodjetých spojů byly co nejmenší. I tak ale v pondělí bylo cestujícím oznámeno, že se neodjede bezmála sedm desítek spojů. Některé se na poslední chvíli podařilo obsadit, přesto mnohde cestující čekali zbytečně. „Není to poprvé a obávám se, že ani naposledy. Snad bude příští výběr dopravce pečlivější,“ posteskla si jedna ze zklamaných cestujících, paní Věra.

„Příčinou je větší nemocnost, přičemž roli hraje i covid, a vyčerpaný trh práce. Momentálně nám chybí čtyři řidiči, tak hledáme možnosti, jak ty nemocné co nejdříve nahradit. Řidičů autobusů není na trhu práce dostatek, tak se snažíme vychovávat i nové tím, že jim zaplatíme autoškolu, ale to je časově náročnější. Není to tak, že dnes jsou v autoškole a zítra můžou jít jezdit,“ uvedl mluvčí společnosti Arriva Jan Holub.

Autobusem v kraji nyní jezdí cca o 30 % více cestujících než v době před covidem, poměrně slušně jsou obsazené i podvečerní autobusy, které dříve bývaly takřka prázdné. O to nepříjemnější je, že v posledních dnech rostl počet neodjetých spojů.

Na zhoršující se situaci v pondělí reagoval POVED, který vedl jednání s Arrivou o tom, jak stav zlepšit. „Dopravce potvrdil, že bohužel dostal několik výpovědí a další řidiče má nemocné. Roli hraje i to, že je covid. To se samozřejmě řeší složitě, když ráno řidič zavolá a oznámí, že je mu špatně, že má horečku. Já chápu, že se řidiči bojí a nechtějí v takovém stavu vyjet či směnu dokončit,“ řekl Fencl. Dodal, že nicméně jednoznačným cílem POVED je, aby lidé nestáli na zastávkách zbytečně. „Dohodli jsme se, že dopravce si požádá o výpomoc u jiných dopravců s tím, že my budeme trvat na tom, aby autobusy byly ve standardu kvality. Věřím, že situace se bude stabilizovat a že počet spojů, které nevyjedou, se bude snižovat. Aktuální stav lidé vždy najdou na www.idpk.cz,“ uzavřel Fencl.