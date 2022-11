Už v pátek 2. prosince by měla být uvedena do provozu nově budovaná okružníá křižovatka na výpadovce z Plzně na Písek. "Mělo by dojít ke zprovoznění v režimu předčasného užívání. v průběhu týdne ještě na místě proběhnou poslední kontroly a prohlídky, které by měly tento termín potvrdit," uvedl Adam Koloušek z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).