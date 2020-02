Zázemí pro řidiče by měl zajistit jejich zaměstnavatel, v současné době tedy ČSAD a od poloviny roku nový dopravce Arriva.

Například v Přešticích musejí řidiči dojít až do 400 metrů vzdáleného areálu ČSAD. „V budoucnu je možné, že zázemí pro řidiče vznikne přímo v nádražní budově, která by měla být zrekonstruována,“ sdělil starosta Přeštic Karel Naxera.

V Blovicích si dříve mohli šoféři odskočit do provizorních budek, které se ale během stavby terminálu zbouraly. „Byly v havarijním stavu. ČSAD jsme ale s předstihem varovali, že je odstraníme,“ uvedl starosta Blovic Robert Zelenka s tím, že vedení města je připravené s dopravcem spolupracovat a problém řešit. „Zároveň jsme také informovali společnost Arriva,“ uzavřel starosta.

Nyní tak mohou řidiči v Blovicích jít do bývalého výrobního závodu, který je 200 metrů daleko a kde mají sociální zařízení.

Podle náměstka hejtmana pro dopravu Pavla Čížka se do řešení problému zapojil také Plzeňský kraj. „Jednali jsme se Správou železnic o přednostních rekonstrukcích nádraží, kde jsou nově vybudované přestupní uzly. Tam by teoreticky zázemí pro řidiče vzniknout mohlo, nicméně je to hlavně věc dopravce,“ informoval Čížek.

Dosavadní přepravní společnost ČSAD se věc snaží řešit. "V Blovicích máme sjednanou nájemní smlouvou 200 metrů od nádražních prostor, kde mají řidiči k dispozici odpočívárnu a sociální zázemí. Když tam čekají, tak mají možnost se tam přemístit. V Nepomuku je to obdobné. Od nádraží to k naší provozovně mají 300 metrů. Pokud tam tedy náš řidič čeká delší dobu, má možnost se přemístit buď na provozovnu nebo do pronajatých prostor třeba právě v těch v Blovicích," uvedl mluvčí ČSAD Miroslav Slaný a připustil, že řidiči, kteří mají krátkou pauzu mezi jízdami, nestíhají do prostor dojít. "Sociální zázemí tam bohužel nemůžeme vybudovat sami, my ty nemovitosti nevlastníme. Proto jsme se snažili, zajistit prostory alespoň co nejblíže," uzavřel.

Jak se ke věci postaví společnost Arriva, která od léta převezme dopravu v kraji, není zatím zcela jasné. „O těchto nedostatcích víme a budeme se jimi zabývat. Aktivně jsme byli osloveni ze strany Nepomuku a Blovic, kde mají nová sociální zázemí a nabídli je nám, respektive našim řidičům, k využití,“ uvedl mluvčí Arrivy Martin Farář.