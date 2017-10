Řidiči přezouvají, zima se blíží

Plzeň - Pokud napadne sníh nebo silnici pokryje led, můžete dostat pokutu.

Od začátku listopadu do konce března by řidiči měli mít na vozech zimní pneumatiky. Není to sice stoprocentní povinnost, nicméně pokud si nechají letní obutí a pak je překvapí zimní počasí a silnici pokryje sníh či led nebo se to alespoň dá očekávat, koledují si o pokutu.

Myslet by měli i na minimálně čtyřmilimetrovou hloubku dezénu pneumatik. Právě proto mají v těchto dnech pneuservisy plné ruce práce. Například v plzeňském servisu AP Auto Profi se ve středu mechanici prakticky nezastavili a na zdvižích se jim střídal jeden vůz za druhým.