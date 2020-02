Pro automobilovou dopravu se zavře Klatovská třída na příjezdu od Litic, ulice U Borského parku od křižovatky s ul. Politických vězňů a Kaplířova ulice od ul. Boettingerova. Umožněn bude řidičům pouze průjezd po Klatovské ve směru z centra do Kaplířovy ulice. Tramvají se uzavírka nedotkne, z MHD pocítí omezení linky autobusů. „Chceme zlepšit přehlednost křižovatky. Nově bude řízena semafory,“ uvedl primátor města Plzně Martin Baxa.

V uzavřeném úseku se mimo jiné odstraní živičné povrchy a zůstatky tramvajové trati až k bývalé točce Bory. „Bude také dobudována poslední zastávka tramvajové trati Borský park směrem do města a vzniknou nové autobusové zastávky v ulici Borský park a na Klatovské,“ přiblížil technický náměstek Pavel Šindelář.

S opravou se musí vypořádat i záchranáři, kteří tu sídlí. Vyjíždět do Kaplířoovi ulice budou po spojovací komunikaci podél objektu střední školy a Úřadu práce. V celé délce této komunikace dojde k vyblokování stojících vozidel, a to osazením dopravních značek se zákazem zastavení v obou směrech. Na respektování dopravního značení bude dohlížet státní a městská policie.

Uzavírky se dotknou také městské hromadné dopravy, a sice omezí linky 21, 23, 26, 30, 32, 36, N1, N4. U linek N1, N4 dojde ještě ke změnám tras v souvislosti s uzavírkou silničního mostu ulice K Valše mezi Liticemi a Valchou, která započne na přelomu února a března a potrvá do listopadu 2020.

Z důvodu uzavírky ulice U Borského parku mezi ulicemi Klatovská a U Borského parku budou spoje linek 23, 26, 30, 32, 36, N1, N4 obousměrně odkloněny ulicemi Klatovská, Dvořákova, Politických vězňů. Zastávka linek 23, 30, 32, N1, N4 „Borský park“ bude v ulici U Borského parku přesunuta východním směrem, zhruba 30 metrů východně od křižovatky s ulicí Politických vězňů.

Zavřená Klatovská ulice pak odklonila linky 21, N4 ve směru na Litice obousměrně Dobřanskou ulicí, silnicí I/27 do sjezdu u Tyršova sadu. Linka N4 bude dále pokračovat na Litice. Většina spojů linky 21 bude vedena zpět Klatovskou ulicí do zastávek „Tyršův sad“ a „U Přehrady“. V souvislosti s uzavírkou mostu v ulici K Valše bude linka N4 všemi spoji ukončena v zastávce „Litice“. Spojení noční linkou pro oblast Valchy a Lhoty převezme linka N1, která bude spoji s odjezdy z křižování u Mrakodrapu v 0:30, 1:30, 2:30 celotýdenně ze zastávky „Bory“ pokračovat do zastávek „U Prodejny“ a „Lhota“.