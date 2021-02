Restaurátoři a řemeslníci v současné době intenzivně pracují na rekonstrukci rezidence, jejíž koncepci navrhl významný architekt Adolf Loos.

Foto: Deník / Lenka Prokšová

Ve chvíli, kdy bude oprava Semlerovy rezidence na Klatovské 110 hotová, budou moci Plzeňané nahlédnout jak do historického bytového interiéru rodiny Oskara a Jany Semlerových, tak do výstavních prostor, návštěvnického centra či kavárny. Objekt by měl být kompletně zrekonstruován ve druhé polovině příštího roku.