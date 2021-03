Deník na návštěvěZdroj: Deník

Do čeho hodlá ÚMO 1 v letošním roce investovat?

Největší letošní investicí za více než 18 milionů korun je dokončení vnitrobloku Krašovská, který skýtá velkorysé veřejné prostranství uvnitř košuteckého sídliště. Současně se jedná o jeden z nejvýraznějších vnitrobloků na území našeho obvodu, jelikož je obklopen panelovými domy, v nichž bydlí téměř dva tisíce lidí. Nynější prostranství ze 70. a 80. let minulého století tak v průběhu podzimu nabyde zcela nové podoby, vznikne nové sportovní hřiště, kavárna s terasou, ale i nové oplocené psí hřiště s rozmanitými herními prvky pro psy, kde budou lidé moci nechat volně proběhnout své čtyřnohé mazlíčky. Bohužel společnost realizující její proměnu selhala. Nastalou situaci jsme proto ihned řešili tak, aby byla investice dokončena v nejbližším možném termínu. Vnitroblok bude nakonec dokončen náhradním zhotovitelem. Místní obyvatelé si zaslouží, aby v místě něco takového vzniklo a já se těším, až se s nimi budu moci při příležitosti otevření opět osobně sejít. Moc se těším také na projekt pumptrack za konečnou tramvaje číslo 1 v Plaské ulici, kde letos vzniknou dva samostatné okruhy pro jízdu na kole, koloběžce nebo skateboardu. Dále rekonstruujeme kuchyni a sociální zařízení v 91. mateřské škole v Jesenické ulici. Snažíme se každý rok zrekonstruovat nejméně jednu nebo dvě školky, abychom pro děti vytvořili co možná nehezčí prostředí. Investovat budeme také do výstavby nové multifunkční sportovní haly Krašovská na Košutce. V letošním roce dále dojde k rozsáhlé rekonstrukci parku za Plazou a opravě tramvajové trati číslo 1, která je v Plzni zatím jako jediná neopravená. To s sebou samozřejmě přinese jistá dopravní omezení, proto bych ráda v této souvislosti požádala občany o trpělivost. V neposlední řadě je na budově úřadu nově k dispozici bankomat, který v lokalitě chyběl. Osobní kontakt s občany, který pro mne byl v uplynulých letech velmi přínosný, jelikož přinášel tolik potřebnou zpětnou vazbu, podněty, ale i nápady, je v této době bohužel značně omezený, snažíme se ale s nimi bavit i nadále prostřednictvím naší nové platformy „Zeptejte se vedení“. Prostřednictvím dopisů, emailů nebo naší facebookové stránky nám tak občané sdělují, co v obvodu chtějí a co si naopak nepřejí.

Co obvod plánuje pro následující rok a další léta?

Od příštího roku by se měl začít doplňovat Bolevecký rybník upravenou vodou z řeky Berounky, ve kterém znatelně ubylo vody. Úprava říční vody na požadované parametry se uskuteční v nově vybudované úpravně ve stávajícím areálu čistírny odpadních vod v Jateční ulici. Poté se bude odtud přečerpávat do Velkého boleveckého rybníka. Naproti Globusu také postupně vzniká nové obchodní centrum, kde se momentálně čeká na dostavbu komunikací západního okruhu. Pozemky už jsou na výstavbu nákupního centra připravené. Dále nechal obvod zbourat budovu Bacardi na Košutce, která sloužila dříve jako zázemí pro různá sportovní odvětví, hlavně bojová umění a box. Z toho mám opravdu velkou radost, byl to, jak se říká takový malý dům hrůzy, takže dnes už se tam nikdo nemusí bát jít na procházku. Rádi bychom, aby v místě za několik let vznikl objekt kontejnerové kavárny či občerstvení – podobně jako tomu je na Boleváku, kde tuto funkci plní „Pointy“. V roce 2023 by se mělo také začít s úpravou Rondelu na Roudné, který se promění v městskou třídu s alejemi stromů. Karlovarská třída byla i v minulosti bulvárem, takže nevidím důvod, proč by Rondel být v budoucnu bulvárem neměl. Samozřejmě také plánujeme i nadále vysazovat stromy po celém našem obvodu.

Jakým způsobem obvod pečuje o zeleň?

Chtěla bych, aby životní prostředí v našem obvodu bylo nejen příjemné pro život lidí, ale aby bylo i udržitelné. S postupujícími klimatickými změnami roste potřeba čelit nepřízni počasí, a to nikoliv prostřednictvím radikálních zásahů, ale naopak ruku v ruce s přírodou. Proto je třeba nejen vysazovat nové stromy a ostatní zeleň, ale také pro ni vytvářet vhodné podmínky tak, aby svou funkci plnila v nejvyšší možné míře. Za loňský rok bylo na území obvodu vysazeno 117 listnatých stromů a téměř 5000 keřových porostů a trvalek. Bohužel za minulého režimu se na zeleň příliš nehledělo, byl kladen důraz na sídliště, přičemž pro zeleň nebyl prostor.

Jaké téma místní obyvatele dnes nejvíce trápí?

V Plzni dnes probíhá několik velkých staveb, které zasahují do života našich občanů. Jedna z nich je stavba východního okruhu, kde se bude muset za nedlouho udělat napojení mezi dvěma kruhovými objezdy, což s sebou samozřejmě přinese rozsáhlé uzavírky. Od prvního března do konce dubna bude uzavřená část ulice U Velkého rybníka v úseku od křižovatky s ulicí K Prokopávce až k železničnímu viaduktu – směr Doubravka – a to právě kvůli napojení nové komunikace v rámci výstavby východního obchvatu. Po dobu uzavírky bude vyznačena obousměrná objížďka, která povede ulicemi Plaská, Okounová, K Prokopávce, Malý Bolevec. Místní obyvatelé momentálně zatěžuje také stavba retenční nádrže na Vinicích, kde se betonují a vyztužují stěny nádrže. Dochází zde ke znečištění silnice na Vinice a zvýšení prašnosti. Jelikož nejsme jakožto obvod přímým účastníkem zmíněné investice, opakovaně apelujeme na důsledné a pravidelné čištění postižených komunikací. Problémem pro místní je dále nadbytek objemného odpadu u popelnic, který však patří na sběrné dvory. Bohužel někteří lidé vyhazují nepotřebný nábytek či domácí spotřebiče právě ke kontejnerům na tříděný odpad namísto toho, čímž znečišťují naše okolí. Chtěla bych proto připomenout, že toto jednání je protizákonné, a pokud by byli náhodou přistiženi, budou za své jednání pokutování. Pro tyto účely je u Globusu v Úněšovské ulici k dispozici sběrný dvůr