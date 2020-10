Luboš Kastner provozuje několik restaurací v Plzni a tento týden se mu za české restauratéry podařilo od vlády vyjednat finanční kompenzace pro gastronomii.

Luboš Kastner, spolumajitel sítě restaurací Hospodska. | Foto: Archiv L. Kastnera

Co se vám podařilo domluvit?

Vláda kývla na stoprocentní úhradu mezd včetně odvodů a na podporu při úhradě nájemného, což byly naše největší požadavky. Samozřejmě, že to nezachrání všechny, je to podpora částečná, ale my jsme za ni velice rádi. V téhle situaci je to opravdu maximum toho, čeho jsme mohli dosáhnout. Podařilo se nám si s vládou profesionální strukturovanou formou plácnout a domnívám se, že i vláda tento přístup ocenila. Nebylo to žádné vzájemné zahánění se do kouta, ale byl to dialog, který velice pomohl.