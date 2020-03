Od soboty tak začaly některé podniky řešit situaci po svém a jídlo či nápoje prodávat z výdejních okének nebo rozvážet. Majitelé zařízení mají obavu, že zkrachují a tak se snaží všemožnými způsoby hospody alespoň částečně udržet v chodu.

V pondělí začala vydávat obědy mezi dveřmi také restaurace Terno v centru Plzně. „Není jiná možnost než sedět mezi dveřmi, výdejní okénko nemáme. Jsme tu do čtrnácti hodin,“ řekla Deníku obsluha restaurace. „Zatím to jen zkoušíme a uvidíme, jestli budou lidé chodit. Moc zákazníků ale není, plno lidí teď pracuje z domova,“ dodala.

Oběd po Plzni sháněl také Plzeňan Tomáš Pánek. „Pracuji v centru města, moje oblíbená restaurace u náměstí Republiky je zavřená. „Tak obcházím podniky a hledám něco k snědku. Myslel jsem, že skončím s kebabem, ale mám radost, že si můžu dát pořádné jídlo,“ sdělil Plzeňan, když odcházel zpět do zaměstnání s rajskou omáčkou.

Oblíbené plzeňské restaurace a pivnice Šenk na Parkánu, Na Spilce nebo U Salzmannů nechystají zřídit rozvozy jídel ani výdejová okénka. Zůstanou až do zrušení zákazu uzavřené. „Rozhodli jsme se chovat zodpovědně. V tento moment je pro nás prioritou jednoznačně zdraví," uvedl provozovatel restaurací Richard Marek s tím, že nechce vystavovat zaměstnance a hosty zbytečnému zdravotnímu riziku.

V pohotovosti zůstávají rovněž některé služby, které jsou ochotny mimo jiné pomoci například s rozvozem léků. „Jsme připraveni přijmout nové restaurace, které do této doby služeb rozvozu nevyužívaly, a nabídnout jim možnosti platformy Dáme jídlo. Díky tomu mohou, stejně jako naše stávající partnerské restaurace, nadále vařit. Jejich provoz tak nemusí být přerušen,“ informoval výkonný ředitel společnosti Dáme jídlo Filip Fingl. „Dáme jídlo je také připraveno zapojit se do zásobování dotčeného obyvatelstva, např. matek a rodin s dětmi, seniorů a dalších. Kromě standardního rozvozu jídla z restaurací jsme připraveni zapojit své kurýry například i do distribuce léků, hygienických a nutričních balíčků nebo potravin,“ uzavřel.