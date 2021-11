Jak pokračuje modernizace základní školy?

Budovu naší základní a mateřské školy, která je z roku 1935, a i její okolí se snažíme již řadu upravovat. Letos se nám povedlo opravit hřiště u školy, vyrostlo tam nové multifunkční hřiště a dvě volejbalová. V mateřské školce jsme v uplynulých deseti letech přistavěli dvě nové třídy. Rádi bychom, aby tam vznikly ještě další třídy, ale nejprve potřebujeme přestavět kotelnu. Sehnat projektanta je ale dnes velký problém. Základní školu v současné době navštěvuje zhruba 500 žáků – asi 270 dětí pochází z naší obce, zbytek tvoří děti z okolních vesnic. Protože se naše obec stále více rozrůstá, přestává být kapacita školy dostačující. V plánu máme proto další rozšíření.

Na čem obec dále pracuje?

Co se týče stavebních úprav, v současné době doděláváme rekonstrukci ulice Na Sklárnu, opravit chceme také ulici Příčnou. V příštím roce bychom chtěli začít budovat lesopark u místního sportoviště. Dotaci jsme na to zatím nezískali. Nicméně lidem už lesopark dlouho slibujeme, takže bychom ho rádi začali budovat nezávisle na získání dotace. Spolu s Třemošnou jsme také v nedávné době nechali uvést do provozu novou autobusovou linku 58, která jezdí z Bolevce, přes Třemošnou, Zruč-Senec až na Bílou Horu. Do prosince jezdí ve zkušebním režimu, poté by se měla linka vyhodnotit. Zatím mi ale přijde, že ji moc lidí nevyužívá.

Někteří obyvatelé ulic Vřesová a Ke Křižovatce si stěžují na překračování povolené rychlosti vozů v obci. Vadí jim velký počet kamionů a jejich hlučnost. Chtějí proto, aby se posunuly cedule označující začátek a konec obce až za muzeum letadel a požadují také omezení rychlosti v obytné zóně poblíž muzea.

O celé situaci vím, v současné době už máme schválené posunutí značek za letadla od policistů. Jelikož jde o krajskou silnici, celou věc nyní musíme vyřešit s Krajským úřadem. Pokud bychom patřičné povolení od úřadu dostali, požádali bychom hned Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje (SÚS PK), aby cedule nechala přesunout. Snad se nám povede dotáhnout věc do zdárného konce. Je pravda, že kamiony tu pomalu nejezdí, obzvlášť ne v noci. Řešíme teď také to, že za kruhovým objezdem na příjezdu od Plzně vjíždí do obce auta velmi rychle a předjíždějí ostatní, i když je v místě plná čára. S SÚS PK proto jednáme o tom, aby byla v místě instalovaná cedule se zákazem předjíždění. Pokud k tomu dojde, řidiči dostanou větší pokuty za předjíždění aut na plné čáře. V rámci zpomalení dopravy bychom příští rok chtěli také vybudovat ostrůvek v Třemošenské ulici.

Jak je dnes využívaný místní kulturní dům, pro který se dlouhou dobu nedařilo sehnat provozovatele?

V současné době provozovatele už máme. Nedávno zde obec nechala zrekonstruovat sál, který pojme až 180 lidí, a také sociální zařízení. Letos jsme dokončili rekonstrukci kotelny. To znamená, že již nic nebrání pořádání různých kulturních akcí a výstav.