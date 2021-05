V objektu, jenž bude poskytovat komplexní nabídku sportovních aktivit, vznikla nová sportovní hala, malá tělocvična a ubytovací zařízení. Ve vnějších prostorách bylo vybudováno fotbalové hřiště s umělým travním kobercem, in-linová dráha, parkoviště i rampa pro vozíčkáře. Areál bude provozovat stejně jako dosud TJ Lokomotiva, z.s.

„Město převzalo hotovou stavbu 12. dubna 2021 od společnosti Metrostav. Rada města Plzně na svém zasedání 26. dubna schválila aktualizaci a rozšíření předmětu nájmu TJ Lokomotiva a také ceník Sportovního areálu Prokopávka, jehož položky odpovídají aktuální nabídce sportovních ploch a služeb v areálu,“ uvedl první náměstek primátora Roman Zarzycký. Doplnil, že svou činnost v areálu zahájí TJ Lokomotiva poté, co jí to umožní vládní opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií.

Stavba zahrnovala rekonstrukci tří navzájem propojených budov ubytovny a tělocviční haly a nástavbu dvou podlaží s plochou střechou. Vznikla i moderní restaurace, recepce a pokoje ubytovacího zařízení, kanceláře, šatny, prostory pro wellness, sklady, společenská místnost, nová malá tělocvična. „Vybudováno bylo fotbalové hřiště s hrací plochou 70 x 105 metrů, čtyři metry široká a 302 metrů dlouhá in-linová dráha a parkoviště pro zhruba 60 automobilů,“ doplnila Karolina Fric z Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně, jenž má stavbu na starosti.

Pro výstavbu první etapy se počítalo se 183 miliony korun bez DPH. V průběhu stavebních prací se zjistilo, že původní nosné konstrukce sportovní haly jsou v nevyhovujícím stavu a je potřeba je nahradit novými železobetonovými nosnými prvky. Tyto práce si vyžádaly navíc 20 milionů korun.

Město Plzeň by v budoucnu rádo realizovalo i druhou etapu přestavby. Ta by zahrnovala výstavbu nové dvoupodlažní budovy letní restaurace, víceúčelového hřiště s umělým polyuretanovým povrchem o rozměru 45 x 25 metrů, nového víceúčelového hřiště obsahující čtyři hrací plochy s pískovým povrchem pro beach volejbal včetně nafukovací haly, dětského hřiště, dvou antukových kurtů pro tenis a hřiště pro nohejbal, pískového hřiště pro plážovou kopanou, dřevěné vyhlídkové věže. Náklady by představovaly 110 milionů korun. Tato etapa však zatím není finančně kryta rozpočtem města.