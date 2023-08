Ochranáři ptactva se v Plzni snaží regulovat populaci holubů. Jednou z možností jsou i ochranné sítě, které ptákům brání v hnízdění. Ne vždy se to však setká s pochopením veřejnosti. Výsledkem jsou zbytečné výjezdy hasičů či poničený majetek.

Regulace holubů naráží na nepochopení, kvůli sítím už vyjížděli i hasiči | Video: Deník/Šimon Bukovjan

Naposledy minulý týden nechala Správa železnic Potoční ulici na Doubravce v Plzni pod železničním mostem instalovat ochranou síť, jež zde má zabránit hnízdění holubů. Lidé si tu totiž dlouhodobě stěžovali na jejich přemnožení a nepořádek. „Holubi znečišťovali silnici a chodník v Potoční ulici, a především svým trusem ohrožovali odvodnění mostu, protikorozní ochranu, ložiska a úložné prahy mostu," uvedl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.”

„Společně s dalšími záchranáři jsme zde napočítali přibližně 50 hnízdících párů,” sdělil Karel Makoň ze Záchranné stanice živočichů v Plzni. Bohužel se však i přes velkou snahu záchranářů jednoho holuba nepodařilo vyhnat z pod mostu a zůstal zde uvězněn. „Celý proces odchytu v takovém množství holubů je velmi náročný. Odchyt probíhá z plošiny, kdy vám holub lítá z jedné strany na druhou,” vysvětlil Makoň, proč holub nakonec zůstal pod sítí.

Kvůli ptákovi ale následně museli do ostré akce hasiči. Na tísňovou linku totiž volala jedna z kolemjdoucích, které bylo holuba líto. Aby se hasiči k holubovi dostali, otevřeli servisní vchod ochranné sítě. V ten moment však další ptáci rychle zareagovali a několik jich vlétlo pod most. Správa železnic tak teď místo odchytu jediného zbývajícího holuba musí řešit lapení dalších dvaceti. "Celou událost jsme konzultovali s Karlem Makoněm, kdy jsme se domluvili, že nebudeme zasahovat, a o aktuální situaci informujeme Správu železnic, což jsme provedli a z místa jsme odjeli. Událost považujeme za nešťastnou," dodal mluvčí hasičů Petr Poncar.

Podle Karla Makoně aktivismus lidí v takových případech spíše škodí než prospívá. Navíc lidé chodí podle ochranářů holuby na podobná exponovaná místa i přikrmovat, čímž přispívají k jejich množení. Někdy se dokonce uchýlí i k ničení cizího majetku. Stalo se tak například u Masarykova mostu na Jateční třídě, kde se také instalovaly sítě proti holubům. Neznámá skupina lidí zde poničila ochranné pletivo, které má chránit most. Přitom jde o historickou památku, kterou holubí trus do značné míry poškozuje. „Je třeba si uvědomit, že v mnoha případech, u kterých musíme zasahovat, se lidé dopouštějí trestného činu, neboť poškozují cizí majetek. Tato opatření stojí mnoho peněz. Já neříkám, že je v pořádku, když tam uvízne holub. Ale rozhodně není správná cesta jednat zbrkle. Nechápu, jak vůbec někdo může být tak drzý, že vleze na cizí majetek, který si majitel legálně zabezpečuje,” zlobí se Makoň.

Město dlouhodobě usiluje o snížení počtu holubů. „Znemožnění hnízdění, minimalizace potravních zdrojů, nasazení sokolů, to všechno jsou kroky, které by měly přispět k regulaci holubů,” vysvětlil Makoň. I proto společně s představiteli doubraveckého obvodu léta usiloval o to, aby Správa železnic v Potoční ulici zasáhla. „Každý takový most představuje problém, neboť se zde holubi ve velké míře nekontrolovatelně rozmnožují. Těch holubů je tam teď 150 a za rok jich tam bude minimálně dvojnásobek. Podobných míst je v Plzni celá řada. Mezi další místa patří například ulice Mohylová, železniční most přes řeku Radbuzu, ulice Těšínská, centrální autobusové nádraží a další,” vysvětluje Makoň.

Dle vyjádření Správy železnic instalace ochranných sítí na mostě přišla přibližně na sto tisíc korun. "U mostu ve spolupráci se záchrannou stanicí ptactva instalujeme odchytovou klec a poté celý prostor znovu uzavřeme, abychom vletu holubů zamezili," doplnil Dušan Gavenda.