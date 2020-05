Plzeňští radní schválili prominutí poplatků za družinu v základních školách v období od 11. března do 24. května 2020, kdy děti nemohly kvůli opatřením souvisejícím s pandemií koronaviru chodit do školy.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Šárka Hoblíková

Poplatek prominou ředitelé škol i rodičům těch dětí, které od 25. května do konce školního roku nebudou družinu navštěvovat. Magistrátní odbor školství také navrhl, aby byl poplatek prominut i za období od 25. května do 30. června 2020 zákonným zástupcům těch dětí, které od 25. května nebudou chodit do školy ani do družiny.