V Plzni se akce uskutečnila 2. září na hřišti TJ Prazdroj Plzeň na Roudné. ÚMO Plzeň 2 porazil ve skupině Zdravotnickou záchrannou službu Plzeňského kraje 5:1, Krajský úřad Plzeňského kraje 3:0 a Škodu Transportation 4:1. V semifinále zvítězil nad Městským úřadem (MÚ) Dobřany 6:1 a ve finále zdolal Základní školu Domažlice 4:3. Plzeňská dvojka postoupila do finále Jihozápadní divize Zaměstnanecké ligy Deníku v Semicích, kde také vyhrála.

V souboji o třetí místo vyhrál MÚ Dobřany nad Škodou Transportation 2:0. Turnaje se účastnilo sedm týmů, včetně zmíněných ještě Městská policie Plzeň.

„Tým se skládal dobře. V mužstvu jsme měli futsalisty a fotbalisty. Naši zaměstnanci byli nadšení, těšili se a fotbalem žili. Turnaj nabídl spoustu dobrého fotbalu a pokochal jsem se některými zápasy. Docela mě baví městská policie, je na jejích hráčích vidět, že mají dobrou fyzičku,“ řekl místostarosta ÚMO Plzeň 2 Roman Andrlík.

Jako bývalý futsalista má k fotbalu pozitivní vztah. „Jsem fotbalový šílenec, ale docela mě mrzí, jakým směrem se fotbal poslední dobou ubírá. Ať už z pohledu našeho prestižního klubu, anebo z hlediska celorepublikové mládeže. V Evropě jsme měli kluby, včetně Viktorie, které tam držely prapor, ale teď jsme na tom bídně,“ tvrdil Andrlík.

Po trávníku neběhali pouze bývalí či současní fotbalisté nebo futsalisté, ale průmyslový gigant Škodu Transportation reprezentoval hokejista Tomáš Pacanda. Devětadvacetiletý útočník býval mládežnickým reprezentantem, sezonu působil v juniorském týmu švédské Timry a šest sezon hrál za druholigové Klatovy. Podle webu eliteprospects.com hrál naposledy, tedy před covidovou pauzou, za Radobyčice. „Odmalička jsem hrál fotbal a hokej, ale díky Naganu jsem se rozhodl pro hokej. Fotbal mám rád, známe se s kapitánem našeho výběru Škody Transportation odmala, takže on věděl, za kým má přijít. Turnaj Zaměstnanecká liga je fajn zpestření roku,“ uvedl Tomáš Pacanda.

Relativně lehce se skládal tým Městskému úřadu Dobřany, který vyhrál zápas o třetí místo. „Dvakrát týdně si ve větším počtu chodíme zahrát na umělku. Takže sedm hráčů plus gólmana nebylo těžké vybrat. Účast na Zaměstnanecké lize Deníku byl nápad starosty Martina Sobotky a vedoucího Technických služeb Michala Pokorného a my jsme za to rádi,“ přiznal Václav Šlehofer, který se více než dvacet let v Dobřanech věnuje hokejbalu. „Jsem sportovec, protože odmalička až do dorosteneckých let jsem hrával fotbal za Viktorku,“ dodal Šlehofer.

Své zastoupení na turnaji měly Domažlice díky základní škole. Její mužstvo prohrálo ve finále s ÚMO Plzeň 2. V sestavě ZŠ Domažlice byl její ředitel a viceprezident fotbalové Jiskry Domažlice Ivan Rybár.

Redaktor Deníku se ptal mládežnického trenéra Jiskry a tělocvikáře školy Michala Tesaře. „Fotbal jsem hrál aktivně celý život, ale teď a v Domažlicích se mu věnuju pasivně. Mužstvo pro turnaj Zaměstnanecké ligy Deníku se nám skládalo snadno, protože jsme přijeli většinou tělocvikáři, máme tady ředitele školy a ještě pár externích spolupracovníků. Účast na turnaji byl nápad našeho pana ředitele. My jsme sportovci, a proto jsme měli radost a těšili jsme se do Plzně,“ svěřil se Michal Tesař.

Do play-off nepostoupily Městská policie Plzeň, Krajský úřad Plzeňského kraje a Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje. „Nejsme z toho zklamaní. My to nebereme nějak extra, protože pro nás jsou v životě jiné priority než vyhrát turnaj. Nevyšlo nám to a je škoda, že nám chyběli kluci, kteří hrají pravidelně, protože by mančaft vypadal jinak. Fotbal hraju rekreačně a někdy si ho zahrajeme na házenkářském tréninku,“ prozradil Alexandr Drohobeckyj z krajské záchranky, který hraje druhou ligu házené za Šťáhlavy a v mládežnických kategoriích působil v Lokomotivě Plzeň, kde byl spoluhráčem Michala Tonara mladšího, nyní házenkáře extraligového Talent týmu Plzeňského kraje.

Do branky plzeňských strážníků se postavil Jan Nesnídal, který do patnácti let hrál za fotbalovou Košutku. Fotbalovou Zaměstnaneckou ligu Deníku si pochvaloval. „Každá sportovní aktivita zvlášť po covidové pauze je dobrá. Na turnaj nás nadraftoval kapitán piva při odborové akci. Nebylo jednoduché tým složit, protože hodně kluků je pracovně vytíženo. Jak se mi chytalo? Užil jsem si pár hezkých zákroků, ale i nepříjemné vytahování míčů z brány,“ smál se Jan Nesnídal.

Ozdobou turnaje byla jediná žena, Petra Radová, která hájila barvy Krajského úřadu Plzeňského kraje. „V posledním utkání se mi podařilo dát dva góly. Protihráči mě určitě trochu šetřili. Občas hraju fotbal, hrávala jsem fotbalovou ligu za žákyně v Plzni,“ řekla referentka odboru školství.