Monika z Plzně a její přítel Dan se minulý týden v pátek setkali s příbuzným, u kterého byla za tři dny prokázána nákaza koronavirem. Oba partneři se okamžitě zodpovědně odebrali do domácí izolace. Příbuzný žije v Praze a na tamní hygienu nahlásil osoby, se kterými byl ve styku, tedy i je. Bylo mu řečeno, že se hygiena kontaktům co nejdříve ozve a obeznámí je s dalším postupem.

Od potvrzení infekce u příbuzného uplynuly sice čtyři dny, ale Monika stále neví, jaký bude další postup. „Jsme samozřejmě doma. Přítel měl horečky a lehký kašel, já na sobě nic nepociťuji. Tři dny jsme čekali, až se ozvou z hygieny. Nikdo ale nevolal, tak jsem tam každý den zkoušela volat, ale neúspěšně. Přítel tedy kontaktoval svého praktika, který mu slíbil žádanku na test,“ popsala mladá žena.

Problém ale nastal v jejím případě. „Už jsem nemohla čekat a zavolala jsem svému lékaři. Řekl mi ale, že jelikož nemám příznaky, nemůže mě na test doporučit a vše mám řešit s hygienou. Volala jsem tedy opět na tu plzeňskou, kde mi to až podesáté zvedli a řekli, že se mám obrátit na hygienu v Praze. Vůbec netuším, co si počít. Mám štěstí, že můžu pracovat z domova. Nevím, jak bych to řešila, kdybych musela být v zaměstnání fyzicky přítomná,“ dodala Plzeňanka.

HYGIENICI NESTÍHAJÍ

Podle ředitele krajské hygienické stanice (KHS) v Plzni Přemysla Tomašuka nových případů infekce každým dnem skokově přibývá, a hygienici tak nestíhají trasovat a obvolávat. Lidé musejí být trpěliví. „Například ve středu jsme měli kolem dvou tisíc přijatých a odchozích hovorů, jsme zahlceni a kapacitně nestíháme. Všem se omlouváme, pacienti musí vyčkat,“ vysvětlil ředitel KHS Přemysl Tomašuk s tím, že například v úterý zaznamenala hygiena přes osmdesát nových případů. „Každý infikovaný nahlásil deset lidí, což pro nás znamená obvolat dalších osm set kontaktů,“ doplnil.

ODBĚRY V ROKYCANECH

Tomašuk tak lidem doporučuje vždy nejprve konzultaci s praktickým lékařem, který pacienta může doporučit na test. „Když se pak u někoho onemocnění prokáže a dotyčný hygienikům nahlásí osoby, se kterými žije nebo byl s nimi ve styku, my je v co nejbližší možné době budeme kontaktovat,“ vysvětlil.

V Plzeňském kraji se mohou lidé nechat otestovat celkem na šesti místech v Plzni, Klatovech a Domažlicích. „Některá odběrová místa jsou nyní přehlcená. Vypadá to, že se znovu otevře další u Rokycanské nemocnice, které bylo zřízeno na začátku epidemie,“ uzavřel Tomašuk.

Zdroj: Deník