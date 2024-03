V sobotu večer se konečně dozvíme, kdo získá titul nejlepšího amatérského kuchaře v Česku. Posledním dílem totiž vyvrcholí III. řada oblíbené televizní soutěže Peče celá země. Mezi poslední tři finalisty se probojovala i jediná Plzeňačka v soutěži, Tereza Olbrichtová, která Deníku mimo jiné prozradila, že k narozeninám dostává pravidelně místo dortu mísu věnečků.

Plzeňačka Tereza Olbrichtová se dostala mezi tři finalisty III. řady televizní soutěže Peče celá země. | Foto: ČT/Mikuláš Křepelka

„A ty za deset minut zmizí. Miluju i sladké pečivo, nejvíc to z plundrového těsta, třeba croissanty. Mohla bych žít na sladkém, víc nepotřebuju,“ usmívá se. Se čtenáři Deníku se zároveň podělila o recept na své oblíbené věnečky Cosmopolitan. Návod na jejich přípravu si můžete přečíst pod tímto článkem.

O své účasti v soutěži Tereza říká: „Přemluvila mě k ní moje sestra. Přihlásilo se něco přes 400 lidí, které pozvali na první kolo konkurzu do sídla České televize. Byla povinnost přinést něco sladkého a slaného, co jsme sami upekli a pak následovalo posezení s dramaturgy, producentem a jedním z porotců, aby se zjistilo, jestli tomu aspoň trošku rozumíme, a jestli jsme schopni o tom mluvit před kamerami. Což jsem byla, protože trémou netrpím. Potom mně volali, že mě vybrali mezi třicet lidí do druhého kola. Původně jsem to ale chtěla odmítnout, protože to bylo den po pracovním večírku, a nechtělo se mi druhý den řídit. Nakonec jsem na to ale kývla, protože jsem si řekla, když už to dospělo takhle daleko, že to zkusím.“

Je hvězdou soutěže Peče celá země. K účasti v pořadu ji přemluvila sestra

Jak Tereza v soutěži nakonec dopadla se tedy dozvíme v sobotu večer na ČT 1. Tak držme palce.

A nenechte si ujít ani velký rozhovor s Terezou Olbrichtovou, který připravujeme hned na začátek příštího týdne.

Věnečky CosmopolitanZdroj: Tereza Olbrichtová