/VIDEO/ V 36. ročníku soutěže o nejlepší kysané zelí v Dobřanech návštěvníci ochutnávali 21 vzorků.

Soutěž o nejlepší kysané zelí. | Video: Deník / Lenka Prokšová

Nejlepší domácí kysané zelí je z Dobřan. Do soutěže o to vůbec nejchutnější se, jako již tradičně, přihlásili lidé z celého kraje. Degustace se konala v sobotu 11. ledna večer v místní restauraci. „Hlasuje každý návštěvník akce. Postupně ochutná všech jednadvacet vzorků a odevzdá hlasy dvěma nejchutnějším. Na stole je připraven i salám na zajedení, kdyby se snad někomu zdálo, že už má zelí dost,“ říká s úsměvem pořadatel akce Petr Purkar, který do soutěže přispěl hned čtyřmi svými vzorky.