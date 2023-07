První městské re-use centrum je v Plzni na Slovanech. Přijme nepotřebné věci pro další využití.

| Foto: MMP

Nepoužívané nádobí, dětské hračky, staré kolečkové brusle, dekorace nebo knihy. Tyto a další menší předměty přijme první městský tzv. re-use point. Ve sběrném dvoře v Plzni na Slovanech jej počátkem července zprovoznila společnost Čistá Plzeň.

Jedná se o sběrné místo, které od občanů přijme funkční, ale již vytříděné věci, které by jinak skončily v popelnici a nabídne je někomu dalšímu k využití. Město plánuje síť těchto služeb do budoucna rozšířit i do dalších sběrných dvorů.

„Pilotní projekt je zatím ve sběrném dvoře v ulici Na Bořích a je zaměřen na drobné užitkové předměty, popřípadě sportovní vybavení. Cílem je především snížení odpadu ve městě. Lepší než něco vyhodit, je použít to znovu. Občané do sběrného dvora přivezou předměty ze svých domácností, předají pracovníkům a další lidé si je poté mohou přijít vybrat a dále je smysluplně využít,“ vysvětlil princip služby náměstek primátora pro oblast technickou Pavel Bosák.

Odběr je omezen na 10 kusů a předměty není možné rezervovat, ani objednávat. V rámci re-use se nepřijímají elektrospotřebiče.

„Point je přístupný v průběhu provozní doby sběrného dvora a předměty občanům v rámci pilotního projektu poskytuje zdarma. V případě příjmu platby do budoucna by se tyto utržené finance využily na veřejně prospěšné či dobročinné projekty,“ doplnil Jan Šneberk, technický náměstek Čisté Plzně.