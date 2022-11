K přeobsazení představenstev a dozorčích rad došlo v celkem pěti městských společnostech. Výjimkou je například Plzeňská teplárenská, kde členům představenstva končí mandáty uplynutím lhůty 18. prosince letošního roku a kde je na personální obsazení předsedy představenstva nutná shoda s druhým akcionářem. Předběžná shoda obou akcionářů panuje na Petru Fišerovi. 65 procent Plzeňské teplárenské je v majetku města a 35 procent vlastní skupina EPH miliardáře Daniela Křetínského.

U zbylých společností dojde podle mluvčí plzeňského magistrátu Adriany Jarošové k volbě nových orgánů během listopadu.

Zvolení předsedové představenstev a dozorčích rad městských společností:

VODÁRNA PLZEŇ a.s. – Petr Náhlík

Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. – Petr Chvojka

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. – Michaela Krechovská

Čistá Plzeň, s.r.o. – Jiří Novák

Obytná zóna Sylván a.s. – Martin Holý