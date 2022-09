„Tradice předávání putovní hole začala před více než deseti lety, avšak tradice takovýchto velkolepých setkávání je mnohonásobně delší a sahá do padesátých let minulého století. Celostátní srazy se obvykle pořádají jednou za dva roky, ale nyní děláme výjimku, protože v době covidové jsme se potkat nemohli. Po letošním setkání v Olomouci proto štafeta putuje k nám na západ Čech,“ uvedl předseda oblasti Klubu českých turistů Josef Sýkora, který sukovici předával spolu se svým místopředsedou Miroslavem Dřízhalem.

Štafetu přebírali pořadatelé z Bělé nad Radbuzou, kde se celostátní sraz odehraje v červnu příštího roku, starosta a současně radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Plzeňského kraje Libor Picka spolu s Jiřím Machem z Klubu českých turistů z Bělé. Tam už s pořádáním takového setkání mají své historické zkušenosti, když se zde konalo zimní i letní setkání. „Při zimním srazu jsme vyšli na vrch Velký Zvon v Českém lese s radarovou věží, na kterou se dnes už nesmí. Naopak při tom letním jsme přichystali svíčkovou cestu z města až na Výhlednu, která v noci trasu krásně rozsvítila. Vždy se snažíme, aby si účastníci odváželi především nevšední zážitek. A překvapení chystáme i pro ten nadcházející ročník, který se odehraje u nás v Bělé a jejím okolí,“ poznamenal Libor Picka.

Třídenní turistická akce už zná svůj termín. Do Bělé se milovníci turistiky sjedou 18. června 2023. Pořadatelé přivítají v součtu kolem tisícovky návštěvníků s tím, že zhruba polovina jich zůstává po celou dobu konání akce. „Myslím, že Bělá se předchozích dvou srazů zhostila na výbornou a díky zkušenostem už víme, co nás čeká. Tentokrát máme situaci výrazně jednodušší, protože se program bude odehrávat v naší nové stodole, kde nás ani nepřízeň počasí nemůže zaskočit. Prostory máme dostačující a počítám, že i díky novému hotelu na Železné nebudeme mít problém ani s ubytovací kapacitou a účastníci si celé tři dny budou moci naplno užít,“ těší se Libor Picka.

Hlavním cíle Celostátního srazu turistů je právě setkávání s členy všech koutů republiky, výměna zkušeností i dojmů a poznávání nových míst. „Snažíme se tím zpropagovat nejen město, ale celkově lokalitu Českého lesa. Musím přiznat, že se nám to vyplatí, protože jde často o zprostředkované dojmy. Na tyto srazy jezdí spíše starší turisté, kteří se pak doma zmíní a následně k nám přijíždí mladí. Máme zkušenosti z jednotlivých informačních center, že babička nebo dědeček navštívili sraz v Bělé a doma vyprávěli, jak se jim u nás líbilo, a proto pak samostatně přijela i vnoučata. To pak víte, že celá snaha má opravdu smysl a my máme štěstí v tom, že při pořádání máme kolem sebe lidi, kteří si celou akci berou za své, máme spoustu dobrovolníků, takže věřím, že nás čeká další skvělé setkání,“ dodal Libor Picka s tím, že Klub českých turistů se se svým srazem bude prezentovat i nadcházejícím zářijovém veletrhu cestovního ruchu ITEP.