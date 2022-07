Dráha se měla původně otevřít už v červnu, stavební firma ji však kvůli deštivému počasí nestihla do smluveného termínu dokončit. Pumptrack byl tak pro veřejnost otevřen v pátek 15. července.

O výstavbě pumptrackové dráhy v Bolevci se začalo nahlas hovořit v roce 2019. „Následně jsme se jeli podívat na asfaltový pumptrack do Břas, který se nám moc líbil. Návrh poté schválilo zastupitelstvo a myšlenka začínala získávat reálnější obrysy,“ řekla starostka prvního městského obvodu Helena Řežábová. Na začátku bylo ve hře více variant. „Uvažovali jsme o kratší dráze s gumovým povrchem, ta by ale byla příliš nákladná, nebo o hliněném povrchu, který by však byl náročný na údržbu. I proto jsme nakonec vybrali asfalt,“ vysvětlila starostka.

A v čem vlastně spočívá kouzlo pumptracku? Dráhu lze projíždět i bez šlapání či odrážení. Jezdec nabírá a udržuje rychlost takzvaným pumpováním na vlnkách a klopených zatáčkách. I díky tomu získává nové dovednosti na nerovném povrchu, učí se pozornější a přesnější jízdě. V Plzeňském kraji je několik pumptrackových drah, např. v již zmíněných Břasích, dále třeba v Přešticích, Chlumčanech, Sušici nebo Železné Rudě.

Asfaltovou dráhu pro kola a koloběžky tvoří dva vzájemně propojené okruhy s vlnkami a klopenkami. Velký okruh je dlouhý 188 metrů, má devět klopených zatáček, 30 vln a dva skoky, menší okruh, který je určený hlavně těm mladším, má 47 metrů, tři klopené zatáčky a osm vln. „V nejužším místě má pás 1,8 metru, v nejširším 2,5 metru,“ uvedla vedoucí odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1 Andrea Šlechtová. Dráha bude v nejvyšším bodě 1,2 metru nad terénem.

Slavnostní otevření dráhy se uskuteční v sobotu 3. září od 13 hodin. Lidé se mohou těšit na bike & skate show, jízdu na pumptracku s instruktorem nebo servis kol zdarma.