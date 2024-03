Ptejte se online: Užívání omamných a návykových látek u dětí a dospívajících

Komerční sdělení

Bojíte se rizika, že by mohlo vaše dítě začít brát drogy? Co když u něj nepoznáte příznaky užití návykové látky? Kdy se děti stávají závislé a co vše může závislost způsobit? Na vše, co vás zajímá, se můžete zeptat odborníků Psychiatrické kliniky FN Plzeň MUDr. Andrey Hodkové a primáře MUDr. Jiřího Hudečka. Své dotazy můžete pokládat již nyní.

Primář Psychiatrické kliniky FN Plzeň MUDr. Jiří Hudeček a MUDr. Andrea Hodková. | Foto: FN Plzeň