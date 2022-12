„Přiznávám, že mezi kolegy nastalo zděšení. Technicky je totiž nesmírně složité nahnat drůbež pod střechu bez možnosti výběhu a často i bez osvětlení. To je pro opeřence stejné trauma jako absence pohybu.. Nehledě na skutečnost, že pod křídly chovatelského svazu je zhruba deset procent těch, kteří se o drůbež opravdu starají. Ti zbývající dávají přednost nákupu brojlerům s vidinou rychlé snůšky vajec,“ říká šéf chovatelů na Rokycansku Petr Burýšek z organizace v Mirošově.

„Musíme se s opatřením smířit. Ovšem abych chodil po vesnici a sledoval komu běhají slepice po dvorku, to po mne nechtějte. Máme důležitější starosti,“ říká chovatel Oldrřich Hádlík, ze Svojkovic, který v obci zastává i starostovský post.

Jasný postoj má i Burýškův předchůdce Lubomír Kešner. „Nařízení se snažím pochopit, ale považuji ho za zbytečné,“ tvrdí dnes už bývalý šéf chovatelů na Rokycansku.

Ten dříve působil i v republikových institucích a s obdobnými problémy má zkušenosti z loňského roku, kdy muselo být kvůli ptačí chřipce v česku zlikvidováno 330 tisíc kusů drůbeže. Především slepic, kachen a hus. Kromě toho i 2,6 milionu konzumních vajec a jen o málo méně násadových vajec.

Chovatelé teď musí drůbež umístit do uzavřených objektů. Pokud to není technicky možné, musí být alespoň maximálně omezený kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky či jejich trusem. Výjimku mají jen běžci (pštrosi) a holubi.

S preventivním krokem souvisí i další úpravy míst, kde je ptactvo chováno. Nutné je zasíťování oken, větracích otvorů a omezení vstupu volně žijícího ptactva do hal. Kohouti, krůty i slepice by neměli přijít do kontaktu ani s vodní drůbeží.

Veterináři přitom nemají přesně zmapováno, kolika lidí se nařízení dotklo. Malochovatelé totiž nemají povinnost být evidováni. Pokud by ale chtěli předejít potížím, mohou se obrátit na pracovníky krajských veterinárních správ.

Porušení pravidel by každopádně mohlo být značným zásahem do jejich peněženky. Pro fyzické osoby je pokuta až sto tisíc korun a u právnických osob či podnikatelů v oboru může být sankce až dva miliony korun.

Plzeňský kraj má navíc zatím štěstí, že se mu nákaza vyhýbá. Čtyři z uvedených případů byly zjištěny ve Středočeském a dva v Jihočeském kraji. Pět se týkalo drobných chovů a jeden velkochovu kachen , kde bylo utraceno patnáct tisíc zvířat.