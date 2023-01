Když se hned po setmění na Silvestra opět rozjela v Plzni tradiční kanonáda a nepřetržitý ohňostroj, bylo zvířecímu záchranáři Karlu Makoňovi jasné, že to i letos budou mít zvířata těžké. A měla – prvním pacientem v novém roce 2023 byl opět srnec evropský, který byl zahnán na lokalitu, kde to neznal a následně narazil na zahrádce na Roudné do plotu s takovou razancí, že úraz nakonec nepřežil. „Stáli jsme u kůlny dost daleko na to, aby nás zvíře vidělo, ale to jak narazilo do plotu, jsme měli jako na dlani. Musela to být příšerná rána na hlavu a krk, a tak když manžel omráčeného srnce z plotu vymotal, sebral srnec veškeré síly a snažil se postavit a utéci. To mu ale nešlo, jelikož jediné co mu fungovalo, byly zadní nohy. Plazil se tady vyděšený, ochrnutý, až nakonec zůstal bezvládně ležet,“ popsala celou událost žena, která vzápětí telefonovala zvířecím záchranářům. Ti dali zvířeti ještě šanci. Do pondělního rána se však zdravotní stav srnce nezlepšil. „Po konzultaci s veterinářem jsme se rozhodli, že další chov už by hraničil s týráním zvířat. Veterinář musel zvíře utratit. Srnec utrpěl trauma hlavy, páteře a měl nehybné přední končetiny. Nebyl tak schopný pohybu. Byl dost vystresovaný," uvedl Makoň.