Projekt počítá s točnou tramvají na Mikulášském náměstí. „V rámci projektové přípravy bude realizována dokumentace pro územní rozhodnutí, a to na novou trať v ulici Na Chmelnicích a úpravy pro otáčení tramvají na Mikulášském náměstí včetně rekonstrukce části Radyňské ulice,“ uvedl náměstek pro dopravu Michal Vozobule. V současnosti má na Vinicích trvalé bydliště 7500 obyvatel a dalších asi 5000 obyvatel bude bydlet v docházkové vzdálenosti od trati v chystané zástavbě podle projektu Vinice-sever. Díky vedení tramvaje po samostatné jízdní dráze se má spojení z oblasti zastávky Hodonínská k Hlavnímu nádraží zrychlit v dopravních špičkách až o sedm minut.

Přínosem má také být snížení počtu aut ve městě.

Nově budovaný úsek od Karlovarské třídy na Vinice počítá na 1,5 kilometru s výstavbou čtyř nových zastávek. První tramvaje by měly na Vinice dojet nejpozději do roku 2030. „Nový úsek začíná odbočkou za zastávkou Zoologická zahrada do dělícího pásu ulice Na Chmelnicích a pokračuje až na konečnou situovanou za křižovatkou s ulicí Znojemská. Konečná bude tzv. úvraťová, bez běžné smyčky, a proto se počítá s nasazením obousměrných tramvajových vozů,“ sdělil dále Vozubule. Se stavbou trati proběhne i úprava ulice Na Chmelnicích, při které se zvýší počet parkovacích míst, přibude zeleň a cyklostezky. Druhá konečná linky č. 3 bude na Mikulášském náměstí, kde je již dnes možné otáčet tramvaje ulicemi Sladkovského a Radyňskou. „Radyňská ulice projde modernizací a za budovou gymnázia bude doplněna odstavná kolej, aby se vozy linek 2 a 3 mohly míjet,“ doplnil Vozobule. Město dále na Vinicích chystá také trolejbusovou linku, která povede ze současné konečné Vinice ulicí Znojemskou a nově prodlouženou ulicí alej Svobody směrem k Fakultní nemocnici, čtvrti Roudná až do centra města.