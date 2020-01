Na Lukáška Marka doma ve Štáhlavech na jižním Plzeňsku čeká mnoho zelených oblečků. Tatínek Jan Marek je totiž rybář, má rád přírodu i zelenou barvu. Lukášek je prvním miminkem, které se v novém roce narodilo v Plzeňském kraji. Na svět přišel ve Fakultní nemocnici v Plzni včera ve 3:37 hodin, váží 3,2 kilogramu a měří 51 centimetrů.

Ve chvíli, kdy se narodil, byl vedle jeho devětadvacetileté maminky Marie přítomen i osmatřicetiletý tatínek Jan. „Je to naše první miminko a to, že byl manžel se mnou na porodním sále, mně moc pomohlo. Mačkala jsem mu ruku. A v jednu chvíli už jsem opravdu byla tak trochu hysterka a podporu jsem potřebovala,“ prozradila Marie. Jan dodává, že situaci na porodním sále zvládal v pohodě. „Od začátku jsme věděli, že si to chceme prožít spolu, a já byl na tu situaci tak trochu připravený. Už jsem rodil štěňata,“ směje se. Dodává, že porodní asistentka byla s tím, jak situaci zvládal, spokojená, a dokonce i ustřihl pupeční šňůru. „Moc chceme poděkovat naší skvělé a sympatické porodní asistence Petře Krausové,“ shodují se oba novopečení rodiče.

Ve Fakultní nemocnici v Plzni přivítali do středečního večera čtyři miminka.

Je mezi nimi i první holčička narozená v Plzeňském kraji. Na svět však přišla v 8:28 hodin v sanitce. „Včera ráno jsme pomáhali na svět holčičce Kristýnce. Rodina vyrazila ze Stříbra do nemocnice v Plzni, rychle ale přehodnotili situaci a zavolali na linku 155. Během cesty za obcí Kozolupy se holčička narodila v sanitním voze,“ informovala o události mluvčí záchranné služby Mária Svobodová. Maminkui holčičku transportovali záchranáři do Fakultní nemocnice v Plzni.

Na obě děti čeká dárek od Plzeňského kraje. „Kraj každý rok daruje prvnímu narozenému chlapečkovi a první narozené holčičce v roce10 tisíc korun,“ informoval René Zeithaml z úřadu Plzeňského kraje.

Prvním miminkem, které se narodilo v Mulačově nemocnici v Plzni, je holčička Eliška, jež přišla na svět v 10:24 hodin. V Klatovech a Domažlicích se do uzávěrky vydání žádné miminko nenarodilo.