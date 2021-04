První pacient dostal dnes krátce po poledni v plzeňské nemocnici Privamed přípravek, který použili lékaři i při léčbě covidu u bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa.

Pacient při aplikaci léku. | Foto: Nemocnice Privamed

"Nemocný v lehkém stavu jej dostal ambulantní formou na covidovém oddělení nemocnice. Aplikace přípravku nitrožilně trvá přibližně hodinu a dále následuje hodinová observace, tedy další hodinu musí pacient ještě zůstat na lůžku na pozorování," uvedla mluvčí skupiny Privamed Eva Milerová. Dodala, že přípravek na experimentální léčbu pacientů s covidem Casirivimab and Indevimab, který vyrábí firma Regeneron a dodává firma Roche, nemocnice Privamed obdržela 31. března. Koordinátorem dodávání tohoto přípravku je nemocniční lékárna Fakultní nemocnice v Motole, která zaštiťuje dodání léků do České republiky. Přípravek je určený pro vysoce rizikové nemocné s diagnostikovaným onemocněním covid 19 s lehkým průběhem, jejichž zdravotní stav aktuálně nevyžaduje hospitalizaci, ale u nichž hrozí, že nemoc přejde do těžké formy.