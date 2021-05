"Na dnešek je na očkování objednáno dvě stě klientů. Během dopoledne jsme jich obsloužili zhruba stovku, z toho patnáct přímo v autě. Ostatní přišli pěšky a vakcínu jsme jim aplikovali ve speciálně uzpůsobené buňce," řekla dnes před polednem mluvčí skupiny Privamed Eva Milerová.

Drive in bude v provozu od pondělí do pátku od 8 do 15 hodin, 14. května tak definitivně skončilo očkovací místo v nemocničním centru jednodenní chirurgie. "Kapacitu očkovacího centra jsme schopni zvednout, pokud ovšem bude dostatek vakcín, až 1200 lidí denně," upozorňuje mluvčí. Doporučuje, aby si klienti, pokud přijedou autem, sedli směrem k oknu rukou, do níž chtějí píchnout vakcínu a měli ideálně krátký rukáv, aby snadno odhalili rameno.

"Klienti by měli počítat, že 30 minut po očkování musejí pro případ nežádoucích reakcí pod dohledem zdravotníků odpočívat, ať už na odstavném parkovišti v autě nebo ve stanu s židlemi," uvádí Eva Milerová s tím, že ideální by bylo, pokud si klienti stáhnou na webu nemocnice informovaný souhlas s očkováním, v klidu si ho doma přečtou, vyplní a dostaví se na místo už s ním.