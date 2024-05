První máj je lásky čas a jak známo, láska prochází žaludkem. Není tak divu že se mnozí v tento den vydali na food festival, který se konal na náměstí v Přešticích. A na své si tam přišli i čtyřnozí miláčci.

Street food festival v Přešticích. | Video: Daniela Loudová

Návštěvníci street food festivalu dopřáli svým chuťovým pohárkům kulinářský zážitek. Na své si tam přišli jak ti, kteří měli chuť na pálivé, slané, ale i ti, kteří chtěli mlsat. Nabízely se jim tam chutě z celého světa. Nechyběly burgery, belgické hranolky, tortilly, corn dog, ale také rolovaná zmrzlina, churros a mnoho dalšího.

Zdroj: Daniela Loudová

To, co bylo jistě pro mnohé novinkou, a jen tak se to nikde nevidí, byl bar pro psy. I oni si mohli pochutnat na různých laskominách určených právě pro ně. Měli tam nachystané i posezení, různé pomůcky na pobavení. „Je to bomba. Tohle jsem nikdy nikde neviděla a asi by mě ani nenapadlo, že by to mohlo fungovat. Super, že někdo s něčím takovým přišel. Nemusí chudáci koukat jen na nás lidi, jak se cpeme,“ smála se a pochvalovala novinku Lenka Mračková.

Počasí přálo, a tak si food festival užívalo mnoho lidí. A ti, kterým to nevyšlo, nemusejí zoufat, nejde o poslední. Už 11. května se mohou vydat do Klatov, kde se koná food festival na plynárně, v Cibulkově ulici a i tam si milovníci světových kuchyní přijdou na své. A hned o týden později, 18. května, můžete potěšit své chuťové buňky ve Kdyni, nebo na Prima Fresh Festivalu v Plzni, ten bude v sobotu i v neděli v areálu za OC Plaza.