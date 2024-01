V rámci dvoudenní návštěvy prezidentského páru v Plzeňském kraji navštívila první dáma Eva Pavlová v úterý 23. ledna Lékařskou fakultu v Plzni (LFP) Univerzity Karlovy, kde se zapojila do debaty odborníků, zástupců LFP a studentů k problematice hrozícího nedostatku praktických lékařů pro děti a dorost v České republice.

První dáma Eva Pavlová na návštěvě Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. | Foto: Univerzita Karlova

První dámu uvítal předseda akademického senátu Aleš Kroužecký, proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy Dana Müllerová a Alena Šebková, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů a zároveň externí vyučující. Diskuse se za odbornou veřejnost dále zúčastnili Alena Vrbová, sociální pedagožka a členka neziskového projektu Duševní servis, a Pavla Šandová, praktická lékařka pro děti a dorost, působící ve Stříbře. Převahu účastníků besedy tvořili studenti lékařské fakulty – jednak ti, kteří si již zvolili pediatrii jako svou budoucí specializaci, jednak ti, kteří o tomto zaměření pro sebe uvažují.

Vysoké procento stávajících praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD) v ČR se blíží důchodovému věku. Účastníci debaty na fakultě diskutovali o výzvách, kterým čelí oblast pediatrické péče, a sdíleli své názory a zkušenosti s přítomnými studenty. Beseda se odehrála na půdě Ústavu hygieny a preventivní medicíny.

„Pro kvalitu života jednotlivce i pro efektivní vynakládání veřejných prostředků na zdravotní péči je zásadní začít s prevencí již v dětském věku,“ říká vedoucí ústavu Müllerová. „Praktičtí lékaři pro děti a dorost jsou po rodičích těmi prvními, kdo se v životě jednotlivce starají o prevenci – ať už jde o preventivní prohlídky, očkování nebo obecnou edukaci. Proto náš ústav uvítal ve své výuce přednášky doktorky Šebkové, díky nimž se i medici mohou vzdělat o prevenci v pediatrické péči.“

Paní Eva Pavlová se zajímala o to, jakou motivaci studenti k zaměření na péči o dětské pacienty mají a jakou podporu by uvítali k tomu, aby si po absolvování lékařské fakulty zvolili právě cestu PLDD. Ocenila moderní zázemí Lékařské fakulty v Plzni, která sídlí v novém kampusu poskytujícím špičkové výukové a výzkumné vybavení a komfort jak pro studenty, tak pro vyučující. „To, jak se staráme o naše děti, odráží podobu naší společnosti. Z tohoto důvodu jsem podpořila téma pediatrie a PLDD, protože v prevenci a komplexní péči o děti vidím obrovský význam. Naše investice do zdraví a vzdělání nejmladších generací je investicí do budoucnosti nás všech,” okomentovala své zapojení do této problematiky paní Eva Pavlová.

Z debaty vyplynulo jednotné odhodlání zajistit, že v budoucí generaci lékařů bude dostatek těch, kteří si zvolí náročnou, ale zároveň nezbytnou oblast medicíny – praktické lékařství pro děti a dorost – jako svou specializaci. Diskuse rovněž zdůraznila význam spojení teoretického vzdělání s praktickou zkušeností a přednosti moderního vybavení, jaké poskytuje nový kampus Lékařské fakulty v Plzni.