Plzeňské vědecké centrum Techmania připravilo speciální akci pro budoucí prvňáčky – permanentku zdarma. Plzeňské městské dopravní podniky zase pro budoucí prvňáky nabízejí zdarma Plzeňskou kartu.

Ilustrační foto | Foto: Techmania

Permanentka zdarma do Techmanie je platná od vystavení do 31. ledna 2022. Rodiče budoucích prvňáčků z Plzeňského kraje vyplní Žádost o permanentní vstupenku pro prvňáky a spolu s ní přinesou na recepci Techmanie Rozhodnutí o přijetí do první třídy základní školy na školní rok 2021/2022. Permanentku lze nahrát na samostatnou kartičku nebo na Plzeňskou kartu prvňáčka.