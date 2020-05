Stodesáté výročí první úspěšné veřejné ukázky létajících strojů v Malesicích na Plzeňsku si včera připomněli přeletem nad místem tehdejší akce piloti z Aeroklubu Letkov. Společně s kolegy z letky historických letadel Classic Trainers v Líních a Aviatického sdružení Bohemia přelétli nad Plzní, prolétli nad Malesicemi a po necelé půlhodině přistáli opět v Letkově. Přelet zakončila ukázka bývalého reprezentanta v akrobacii Luboše Svobody.

„Myšlenka na něco takového vznikla až minulý týden, když jsme se dozvěděli, že z hlediska koronavirových opatření nebude s uspořádáním takové akce problém. Takže jsme obtelefonovali další sdružení, jestli by se nechtěla připojit, a všichni souhlasili,“ uvedl jeden z organizátorů akce Miroslav Neumann z letkovského aeroklubu. „Nakonec vyšlo i počasí a myslím, že to bylo důstojné připomenutí tohoto výročí,“ doplnil k akci.

Do té se se svým strojem DHC – 2 zapojil také Marek Javorský. „Je to pro mě čest, se takové akce zúčastnit, zvlášť když ta účast byla taková. Budu rád, když se něco podobného bude opakovat minimálně každých deset let,“ uvedl člen AS Bohemia.