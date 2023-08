Okresní soud Plzeň-sever vzal v pátek dopoledne do vazby provozovatele autodromu Zdeňka H. (48), který měl spolu s další lidmi, jež policie dosud nevypátrala, v Plasích na Plzeňsku bezdůvodně zbít dvě Ukrajinky. Muži, který si před novináři zakrýval tvář a jehož vlastními těly chránili před fotoaparáty a kamerami policisté, hrozí až pět let vězení.

Zdeněk H. u Okresního soudu Plzeň-sever. | Video: Deník/Milan Kilián

Ke konfliktu došlo v neděli 13. srpna. Co přesně se stalo, policie neupřesnila. Poté, co byla událost medializována, uvedla pouze, že tři osoby měly napadnout dvě cizinky. Později upřesnila, že jeden z pachatelů byl zadržen a obviněn. „Včerejšího dne jsme zahájili trestní stíhání osmačtyřicetiletého muže, je obviněn ze spáchání přečinu ublížení na zdraví a přečinu výtržnictví. Zároveň bude dnešního dne v dopoledních hodinách z naší strany podán podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby,“ informovala ve čtvrtek policejní mluvčí Pavla Burešová.

Ženy tvrdí, že seděly v Plasích na obrubníku, měly kolem sebe děti a povídaly si. Zastavilo u nich auto a řidič se zeptal, zda jsou Ukrajinky, poté následoval surový útok. Jedna z nich utrpěla dokonce zlomeninu čelisti.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Zdeněk H., jehož jméno ani tvář nyní nelze zveřejnit, podle informací Deníku ale trvá na tom, že se vše odehrálo jinak, než Ukrajinky tvrdí.

V pátek přesto Zdeněk H., jehož trestná činnost stará cca dvě desítky let je již dávno zahlazena, skončil za mřížemi. Státní zástupce Dušan Nový navrhoval vazbu ze dvou důvodů, a to, aby obviněný nemohl ovlivňovat svědky a aby nemohl opakovat trestnou činnost.

Muže, který v Plasích zbil dvě Ukrajinky, policisté již obvinili

Soudkyně Zuzana Sperková návrhu státního zástupce vyhověla. „Obviněný byl vzat do vazby, a to z důvodu, aby nemohl obviňovat svědky, případně další spoluobviněné, neboť je zřejmé, že se na trestné činnosti mohlo podílet více osob, nicméně zatím nebyly ustanoveny,“ vysvětlila soudkyně Sperková. To, že po dalších případných pachatelích se stále pátrá, potvrdila Deníku v pátek i policejní mluvčí Burešová s tím, že více to policie komentovat nebude.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Proti rozhodnutí o vazbě podal stížnost jak státní zástupce, neboť soud neuznal druhý z jeho vazebních důvodů, tak obviněný. On ani jeho advokát se nechtěli vyjadřovat a motivaci Zdeňka H. nechtěla komentovat ani soudkyně. Potvrdila ale, že Zdeněk H. nepočítal s tím, že jeho jednání bude mít až takové důsledky.

Politici útok odsoudili

Útok na ženy z Ukrajiny vyvolal řadu emocí, vyjadřovali se k němu i politici. Na svém twitteru ho odsoudil i ministr vnitra Vít Rakušan. „Tyhle činy jsou výsledkem nenávistných výroků na adresu Ukrajinců, podobně jako šíření nenávisti vůči muslimům „stvořilo“ teroristu Baldu. Politická odpovědnost padá na ty, kdo ty nenávistné výroky šíří. Policie nebude tolerovat ani ty výroky, ani ty činy,“ napsal Rakušan.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

„Násilí není a nikdy nebylo řešení. Tohle je klasický případ, kdy nevraživost ve společnosti nakonec odskáčí ti, co za nic nemohou. Takový čin hrubě odsuzuji. I v tomto případě je třeba postupovat podle principu padni komu padni,“ reagoval na sociálních sítích primátor Plzně Roman Zarzycký.

Vztahy mezi Čechy a Ukrajinci na Plzeňsku se výrazně zhoršily poté, co v noci z 8. na 9. srpna teprve 18letý ukrajinský mladík v Plzni brutálně zaútočil na 15letou dívku. Svázal jí ruce, přelepil ústa a znásilnil ji. Způsobil jí řezné zranění a vyhrožoval smrtí. Pak ji zabalil do pytle, shodil ze srázu do lesa a z místa odešel. Dívce, která předstírala smrt, čímž si pravděpodobně zachránila život, se podařilo dostal z místa pryč a zavolat si záchranku. Kvůli tomuto činu, který politici taktéž odsoudili, dokonce v sobotu 19. srpna prošel Plzní protiukrajinsky a protivládně zaměřený průvod. Obešel se bez větších incidentů.