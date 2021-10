Na křižovatcve ulic Koperníkova a Bendova se ve čtvrtek po poledni střetl tralejbus s osobním autem. "Ošetřili jsme dvě ženy a to řidičku a spolujezdkyni z osobního auta. Utrpěly lehká zranění," uvedla mluvčí záchranné služby Mária Svobodová. "Řidič trolejbusu utrpěl psychický otřes. Všechny tři jsme převezli do Fakutlní nemocnice PLzeň na Lochotíně," dodala Svobodová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.