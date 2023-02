Podle majitele Letecké školy Štefana Koprdy z vládního usnesení ze začátku února vyplývá, že vláda chce letiště zlikvidovat i v případě, že si Volkswagen lokalitu pro gigafactory nakonec nevybere. Vláda 1. února schválila mandát pro jednání o hledání náhradního letiště.

Zástupci svazu plánují v březnu po inauguraci oslovit nového prezidenta Petra Pavla, který již dříve uvedl, že považuje rušení letiště za riziko. Na 15. dubna potom svaz plánuje další protest přímo na letišti v Líních, které je páté nejvyužívanější v Česku.

Zastánci letiště v Líních mají strach, že se plocha zruší a náhrady se nedočkají

Volkswagen pro umístění své továrny na baterie do elektromobilů zvažuje vedle Česka i lokality v Polsku, Maďarsku či na Slovensku. Rozhodnout by měl do konce března. Stavět by chtěl začít koncem roku 2024 a vyrábět články do baterií od roku 2027. Vláda na začátku února schválila nezávazné memorandum o porozumění s Volkswagenem.

Předpokládaná investice do gigafactory se pohybuje kolem 120 miliard korun, ale hlavně by projekt podle premiéra pomohl v úsilí připravit český autoprůmysl na elektromobilitu. Zároveň by to znamenalo příchod nových technologií, vytvoření nových pracovních míst a stabilní příjmy do státního rozpočtu.