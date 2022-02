Po dramatických změnách na kraji vyzvaly ve společném dopise koaliční ODS, TOP 09 a ČSSD prvního náměstka primátora Plzně Romana Zarzyckého (ANO) k tomu, aby rezignoval na post v radě města, a přenechal ho jinému zástupci jejich hnutí.

Zarzycký se totiž stal před týdnem novým náměstkem hejtmana Plzeňského kraje poté, co byla odvolána krajská rada, ve které figurovaly strany ODS a TOP 09. Svůj post na městě však opustit prozatím nechce, jak sdělil ve svém pondělním ranním proslovu v zastupitelstvu.

„Jak jsem již uvedl, nebudu kumulovat uvolněné funkce. Dle etického kodexu kraje toto musím splnit do 90 dnů. Dodržím etický kodex zastupitele, mám na to ještě 83 dní. A když mě odvoláte, mně to nevadí. Prý už tu vzniká nápad, pomstít se na mých lidech. A údajně, když to hlasování přežiju, bude snaha tlačit rozhodnutí v Radě města bez zastupitelstva na sílu. Tohle chcete dopustit? Destabilizaci v řízení města? Navrhuji udělat tlustou čáru za tím vším, abychom to dovládli bez problémů dál, až do voleb. Slovy klasika: „Nikdy neodstoupím, nikdy. A to si pamatujte,“ uvedl v pondělí první náměstek.

Zarzycký podle svých slov nijak nepochybil. „V pátek jsem byl vyzván zástupci koalice dopisem, abych rezignoval na svou práci pro občany Plzně na zdejší radnici. Ne za špatnou práci, ne za žádné pochybení, ne za žádnou kauzu. A co jsem udělal? Hájil jsem jako krajský předseda zájem Hnutí ANO a občanů Plzeňského kraje, kteří nám přidělili minulý rok nejsilnější mandát v krajských volbách. Bez zvláštního povolení od ODS a TOP 09 jsme si dovolili sestavit novou krajskou koalici. ODS, TOP 09 a dokonce i ČSSD - mě teď chtějí politicky kádrovat a vybrat si z našich řad někoho poslušnějšího. A to máme 32 let po revoluci," dodal Zarzycký, který se stal minulý týden v nové krajské radě náměstkem hejtmana pro ekonomiku, investice a majetek.