Od začátku června do konce srpna je kvůli opravě tramvajové trati pro auta i MHD uzavřena vytížená Koterovská ulice na Slovanech. Uzavřený úsek od náměstí Generála Píky po křižovatku s ulicí Slovanská alej musí řidiči objíždět po Francouzské, Částkově ulici, ulici K Dráze, Slovanské nebo Nepomucké, kde se především v odpoledních hodinách tvoří dlouhé kolony.

„Zpoždění evidujeme na trolejbusových linkách 10 a 13, nejvíce na Nepomucké, a na autobusových linkách 29 a 30. U těchto linek nejvíce na Francouzské třídě a v Částkově ulici. Oproti prvním dnům se situace mírně zlepšila, ale nárazově se ve špičkách objeví zpoždění až 20 minut,“ uvedl mluvčí Plzeňských městských dopravních podniků René Vávro.

Situaci podle řidičů navíc silně komplikuje fakt, že na Nepomucké je kvůli jejím úpravám teď omezena maximální povolená rychlost na 30 kilometrů v hodině. „Člověk si sice řekne, že objede Koterovskou po Slovanské a dál po Nepomucké. A tam teď omezí rychlost na 30. Jezdí se tam krokem i dopoledne a projet tam odpoledne rozhodně není pro netrpělivé řidiče. Běžně tam nabírám půlhodinová zpoždění,“ ztěžuje si obyvatelka Černic.

S komplikovanou dopravní situací musí počítat řidiči také v Doudlevcích a na Borech. Kvůli rekonstrukci kanalizace ve Zborovské je od poloviny února do konce června uzavřena část ulice pro osobní i nákladní dopravu. Problémy nastávají také pro řidiče směřující k Tyršovu mostu, kde se buduje kruhový objezd. Průjezd je zde výrazně omezen – přes Tyršův most ve směru od Radobyčic projedou jen vozy MHD a cyklisté. Auta projedou jen jednosměrně z Doudlevec přes Tyršův most do Radobyčic nebo ulicí Edvarda Beneše na Bory, pro druhý směr musí použít objízdnou trasu.

Souběžně s touto stavbou se totiž provádí oprava ulice Edvarda Beneše v úseku od Zborovské ke křižovatce s ulicí Heyrovského (u bývalé teplárny). Stavba je naplánovaná do června, přičemž po celou dobu je zachován provoz vozidel ve směru od Tyršova mostu do centra a pro opačný směr je stanovena objízdná trasa ulicemi Samaritská a Zborovská.