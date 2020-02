Jídla, která restaurace, bistra či kavárny nezvládnou prodat, nemusí nutně skončit v odpadkovém koši. Zbylé neprodané porce mohou lidé zachránit prostřednictvím mobilní aplikace, kde si zlevněné jídlo zakoupí.

Typickou „Nesnězenou nabídkou“ jsou neprodané porce z denního menu, zákusky nebo jídla přebývající před zavírací dobou podniku. „Restauracím se tak vrací minimálně náklady a uživatelé šetří peníze i životní prostředí. Podniky navíc nabízejí v aplikaci své neprodané porce s výraznou slevou, minimálně 30 %,“ říká spoluzakladatel projektu Jakub Henni.

Projekt vznikl v listopadu 2018 nejprve na sociální síti, kde podniky nabízely svá jídla se slevou a lidé si je v komentářích rezervovali. Kvůli zvyšující se poptávce přistoupili zakladatelé ke spuštění aplikace.

„Je v ní zapojeno několik set podniků a přes sedmdesát tisíc uživatelů z celé České republiky. ‚Záchranáři‘ jsou aktivní v Brně, Praze, Ostravě, Olomouci a nově také v Plzni,“ hodnotí dále s tím, že v součtu se každý týden nevyhodí více než tisíc jídel. „Naším velkým cílem je zachránit milion porcí a z této pozice navázat spolupráci i s hotely, cateringovými společnostmi a velkými supermarkety, kde se jídlem plýtvá nejvíce,“ dodává.

V Plzeňském kraji je v současné chvíli zapojeno celkem 13 podniků, přičemž všechny jsou z Plzně.

„Zatím jen pár z nich aplikaci aktivně používá, ale pracujeme na aktivaci ostatních a také na zapojení úplně nových restaurací. V Plzni jsme na úplném začátku, zatím se zde podařilo zachránit 28 porcí jídla. Většina zapojených plzeňských podniků začne přidávat první neprodaná jídla v průběhu února,“ uvádí dále Henni.

Z plzeňských podniků je v projektu zapojena například restaurace Bistrouška, Ristorante Budino nebo Kavárna Snílek. „Rádi bychom snížili plýtvání jídlem a surovinami. Každý den vaříme tři různá jídla a chceme je vždy doprodat. Je to oboustranně výhodné – lidé ušetří a uvařené jídlo se nevyhodí,“ říká jednatelka restaurace Bistrouška Lucie Kršáková. „Mobilní aplikace umožňuje vyhledávat restaurace podle polohy. Poté, co si člověk vybere restauraci a jídlo a zaplatí kartou v mobilu, může si porci do zavírací doby u nás sníst nebo si ji v krabičce odnést domů. Za minulý týden, co aplikace v Plzni funguje, jsme prodali 15 jídel,“ dodává jednatelka.