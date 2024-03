Hackathon je událost, kde skupiny specialistů spolupracují během krátké doby na řešení technologických výzev nebo vytváření nových projektů. Cílem je rychlý vývoj a prezentace funkčních prototypů.

Týmy talentů měly za úkol vybrat si jednu výzvu odpovídající specifické potřebě konkrétního člověka se zdravotním znevýhodněním. Pro podporu svého řešení měly k dispozici širokou škálu technologií od zpracování řeči, cloudových služeb a 3D tisku, přes virtuální a rozšířenou realitu až po chytré hardwarové stavebnice.

Jaké úkoly na hackery čekaly? Tvorba aplikací pro nevidomého Lukáše, podpora tréninku paměti pro mentálně i tělesně postiženého Martina, dokončení webu podporujícího onkologické pacienty a jejich blízké nebo využití komunikačních kartiček pro děti s poruchou autistického spektra.

Vítězem letošního ročníku#AimtecHackathonu, a to jak v diváckém hlasování, tak i u odborné poroty, se stal tým Vision ve složení Jakub Herman, Lukáš Kozel, Daniel Zierl, Tomáš Zierl, Filip Kejval, Patrik Vácal a Marek Hanzl. Zvítězili s projektem AI asistenta pro lidi se zrakovým postižením. Navržená mobilní aplikace svým způsobem „vidí za uživatele“ a ten tak může pomocí jedné pořízené fotografie a dopředu definovaných nebo přímo řečených otázek dostat od aplikace zpět odpovědi, které potřebuje.

„Bylo to náročné, ale dokázali jsme si v týmu dobře rozdělit práci, čerpat z našich zkušeností z předchozího ročníku a stavět na nich, a dopadlo to skvěle. Projekt jsme dotáhli do plně funkčního konceptu. Přišli jsme se sem hodně nového naučit, ale ten přesah, že to někomu může opravdu pomoct, je úžasný. Je tu úplně jiná atmosféra, lidi tu spolu jenom nesoutěží, ale pomáhají si, dokonce i mezi týmy,“ popisuje práci na projektu Marek Hanzl, člen vítězného týmu, a dodává: „Přáli bychom si, aby projekt nejenom plně fungoval pro lidi, kteří ho potřebují, ale aby se o něj zajímali i další, kteří by nám ho pomohli dokončit. Nezapomínáme ani na podnikatelský přesah. Budeme rádi, když nám Západočeská univerzita v Plzni umožní v rámci našeho studia pracovat na projektu dál. Dodá nám to motivaci dotáhnout projekt do úplného konce a umístit na store funkční verzi. “

Odborná porota složená ze zástupců pořádající společnosti Aimtec, technologických mentorů a zadavatelů ocenila také tým Plajta, který získal 3. místo s projektem Jednoruční joystick, na 2. pozici se umístil tým Blindtooth, který bojoval o přízeň u poroty s projektem Lokalizace nevidomých.

„Klobouk dolů před všemi, kdo obětovali svůj volný čas, kdy mohli být doma a koukat na seriály nebo hrát hry. Ale oni přišli sem pracovat na projektu, který někomu pomůže,” ocenil práci týmů Libor Váša, jeden z členů poroty a zástupce Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Rovněž vyzval studenty, aby v práci na projektech pokračovali a neváhali využít podpory svých vyučujících v rámci studia.

„Je skvělé, že například Západočeská univerzita v Plzni přislíbila podporu projektům, které mají budoucnost. Studenti tak na nich budou moci dále pracovat po dobu dvou semestrů. To vnímáme jako zásadní okamžik a dělá nám to nesmírnou radost,“ říká Jiří Dobrý za organizátora akce, společnost Aimtec. „Měli jsme tu jak studenty prvního ročníku střední školy, tak vysokoškoláky. Potenciál mladých lidí v regionu je obrovský. Na letošním ročníku zaznamenáváme velký boom využívání umělé inteligence nebo cloudových služeb, které na vysoké úrovni pomáhají s rozpoznáváním textu, obrazu nebo s analýzou řeči,” doplňuje Dobrý.

Kromě programovacího klání nabídl#AimtecHackathon již tradičně i sérii technologických přednášek pro veřejnost nazvaných TechTalks, které představily inovace v oblasti zdravotnictví nebo humanitární pomoci.