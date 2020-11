Chátrajícího Kulturního domu Peklo se chce zbavit město Plzeň už nějaký čas. Teď je k tomu o něco blíž, zastupitelé schválili podmínky jeho prodeje a město tak může začít připravovat soutěž. Minimální kupní cena bude ve výši 10 procent ceny obvyklé, tedy 6,56 milionu korun.

„Kupující se musí zavázat zajistit rekonstrukci objektu za účelem jeho následného užívání v souladu s kupní smlouvou. Stavbu musí do 30. června 2030 uvést do stavu způsobilého k jejímu užívání v souladu s platnými právními předpisy,“ řekl radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem David Šlouf. Jednou z dalších podmínek je povinnost zachovat v památkově chráněné budově po dobu 20 let od kolaudace stavby velký sál s převažujícím celoročním využitím pro kulturní a společenské akce. „Splnění tohoto požadavku se bude pololetně vyhodnocovat,“ pokračoval Šlouf.

Kupující také nesmí do 31. března 2042 v objektu poskytovat ubytovací služby s výjimkou provozování hotelu nebo penzionu, poskytovat erotické služby, prodávat použité zboží, zbraně, střelivo a munici, provozovat tržnici a tržiště nebo zastavárnu. Za porušení těchto podmínek bude kupci hrozit pokuta.

Objekty KD Peklo jsou v současné době v celkově špatném stavebně technickém stavu. Na jaře 2018 byla zahájena částečná rekonstrukce, na kterou bylo z rozpočtu města vyčleněno 20 milionů korun. Brzy po zahájení prací se však zjistilo, že nad velkým sálem je poškozen strop a krov je napaden dřevokaznými houbami. „Objekt byl tedy kvůli havarijnímu stavu uzavřen, jeho stav zhoršuje též vzlínající vlhkost. Podle znaleckého posudku z 29. 8. 2019 je cena nemovitých věcí v místě a čase obvyklá 65,6 milionu korun, její platnost byla potvrzena i pro rok 2020,“ uvedl Šlouf k ceně, za které je odvozena nejnižší možná nabídka.