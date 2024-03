Už třetí rok po sobě obnovuje město Plzeň tradici velikonočního prodeje ryb. Do areálu sádek u rybníku Košinář v Plzni si mohou od zítřka přijíždět zájemci o velikonoční rybu.

Do areálu sádek u rybníku Košinář v Plzni si mohou přijíždět zájemci o velikonoční rybu. Městští rybáři tam na Škaredou středu a na Zelený čtvrtek připravili prodej ryb. | Foto: Deník/Pavel Bouda

Městští rybáři tam na Škaredou středu 27. března a na Zelený čtvrtek 28. března připravili prodej ryb na velikonoční stůl. Prodávat je tam budou po oba dva dny vždy od 10 do 17 hodin a přijet si pro rybu bude možné nejen na kole, ale i autem.

„Kádě s rybami na prodej vídáme v ulicích obvykle před Vánocemi. Ale stejně jako na vánoční, tak i na velikonoční stůl patří čerstvá ryba. Je totiž spjata s předvelikonočním půstem. Tuto tradici, která vymizela, v Plzni obnovujeme,“ říká náměstek primátora Aleš Tolar.

1/9 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Do areálu sádek u rybníku Košinář v Plzni si mohou přijíždět zájemci o velikonoční rybu. Městští rybáři tam na Škaredou středu a na Zelený čtvrtek připravili prodej ryb 2/9 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Do areálu sádek u rybníku Košinář v Plzni si mohou přijíždět zájemci o velikonoční rybu. Městští rybáři tam na Škaredou středu a na Zelený čtvrtek připravili prodej ryb 3/9 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Do areálu sádek u rybníku Košinář v Plzni si mohou přijíždět zájemci o velikonoční rybu. Městští rybáři tam na Škaredou středu a na Zelený čtvrtek připravili prodej ryb 4/9 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Do areálu sádek u rybníku Košinář v Plzni si mohou přijíždět zájemci o velikonoční rybu. Městští rybáři tam na Škaredou středu a na Zelený čtvrtek připravili prodej ryb 5/9 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Do areálu sádek u rybníku Košinář v Plzni si mohou přijíždět zájemci o velikonoční rybu. Městští rybáři tam na Škaredou středu a na Zelený čtvrtek připravili prodej ryb 6/9 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Do areálu sádek u rybníku Košinář v Plzni si mohou přijíždět zájemci o velikonoční rybu. Městští rybáři tam na Škaredou středu a na Zelený čtvrtek připravili prodej ryb 7/9 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Do areálu sádek u rybníku Košinář v Plzni si mohou přijíždět zájemci o velikonoční rybu. Městští rybáři tam na Škaredou středu a na Zelený čtvrtek připravili prodej ryb 8/9 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Do areálu sádek u rybníku Košinář v Plzni si mohou přijíždět zájemci o velikonoční rybu. Městští rybáři tam na Škaredou středu a na Zelený čtvrtek připravili prodej ryb 9/9 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Do areálu sádek u rybníku Košinář v Plzni si mohou přijíždět zájemci o velikonoční rybu. Městští rybáři tam na Škaredou středu a na Zelený čtvrtek připravili prodej ryb

Na velikonoční tradici pak naváže pravidelný prodej ryb každý čtvrtek od 14 do 16 hodin. Startuje 4. dubna a potrvá do konce října. Později se mimo vánoční prodej až do dalších Velikonoc ryby na sádkách u Košináře prodávat nebudou.

Velikonoce jsou největším křesťanským svátkem a ryba na velikonočním talíři přitom patří k vůbec nejstarším zvykům. Ale už dávno neplatí, že rybářské úlovky patří mezi jídla chudých.

Štola pod katedrálou i zmizelé sochy. Příběh plzeňské vody stále fascinuje

Za kilogram kapra a amura tu zaplatí lidé 120 korun, za lína 150 korun a kilogram sumce a štiky bude stát 280 korun

V Plzni se ryby prodávaly už od středověku, kdy nechali u nově zakoupené vsi Bolevec městští radní vybudovat několik rybníků. Rybníky byly často zakládány u klášterů, neboť v klášterech bylo postní jídlo na talíři častěji. Kádě s rybami bývaly pravidelně do 20. let 20. století na trhu, který se konal na březích Mlýnské strouhy a v okolí zbořeného domu U Zvonu. Ryby se ale prodávaly i v kamenných obchodech. Koncem 19. století bylo v Plzni takových obchodů šest, a to v centru města i na jeho okraji.